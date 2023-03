Laura Pausini si sposa, le pubblicazioni del matrimonio a Roma

Matrimonio in vista per Laura Pausini e Marco Carta: sul sito del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni

La cantante romagnola sta per salire all'altare: Laura Pausini si sposa, follower e fan alla notizia hanno iniziato a mandare in tilt i social con i commenti. Così dopo 18 anni insieme la Pausini e il compagno Marco Carta diventano marito e moglie, a quanto s'apprende dalle pubblicazioni visibili sul sito del Comune di Roma.

Laura Pausini, la cantante ha atteso 18 anni per il matrimonio

Le nozze fra Laura Pausini e Marco Carta arrivano dopo una lunghissima storia: i due stanno insieme da 18 anni e hanno una bimba, Paola, nata nel 2013. In passato, però, la coppia aveva già programmato le nozze, precisamente nel 2021, ma erano stati costretti ad annullare il matrimonio a causa del Covid. Era stata la stessa cantante a parlarne nelle interviste, spiegando di voler aspettare la fine dell’emergenza sanitaria.

Non si conoscono nè la data, il luogo e l'ora delle nozze fra Laura Pausini e Marco Carta, ma per la cantante è arrivata l'ora del sì tanto atteso. Per lei è un nuovo traguardo, questa volta personale e non professionale, dopo i 30 anni di carriera, celebrati di recente con tre concerti in 24 ore su tre fusi orari diversi.

L’artista romagnola e Paolo Carta, anche lui musicista, si frequentano dal 2005. Una storia all’inizio non facile per la cantante che aveva raccontato di aver impiegato tempo ad accettare l’idea di frequentarlo, visto che lui era già sposato e padre di tre figli. Il loro amore, però, era forte e ha resistito alla prova del tempo, tanto da portarli ora sull’altare.