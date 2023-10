Le Iene, Veronica Gentili al posto di Belén: 'Mi ha voluto Pier Silvio Berlusconi. Bacio tra me e Travaglio? Amici da molto tempo'

Veronica Gentili debutta alla conduzione de Le Iene

Le Iene tornano in prima serata su Italia1 con la nuova stagione: e la grande novità è rappresentata dalla conduzione di Veronica Gentili (con lei sul palco Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba).

Le Iene, gli ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata: i The Kolors, reduci dal successo musicale del loro ultimo singolo Italodisco; Elaheh Tavakolyan, la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese e Seydou Sarr, 21 anni, senegalese, esordiente protagonista nel film Io Capitano di Matteo Garrone.

Veronica Gentili sull'idea di Pier Silvio che l'ha voluta a Le Iene

Veronica Gentili a condurre Le Iene? Un'intuizione di Pier Silvio Berlusconi. «Capiremo presto se è stata un’intuizione geniale o una svista colossale», dice sorridendo con autoironia l'ex conduttrice di Rete 4 (Controcorrente) al Corriere della Sera.

La prima reazione? "Ma che, siete matti? Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo".

Veronica Gentili conduce Le Iene



Non ha paura di diventare meno credibile? "È una domanda sacrosanta che infatti mi sono posta subito. Ma non credo, rimango convinta che i compartimenti stagni e i muri non esistono. In mezzo a questo profluvio di media e di sollecitazioni non credo all’ortodossia in cui non ti contamini con niente", sottolinea Veronica Gentili al Corriere della Sera.

Quest’estate sono uscite delle foto in cui sembrava baciare Marco Travaglio. "Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro...".