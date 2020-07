Lodovica Comello torna con 10 podcast: ecco L'Asciugona 2

Dopo 9 mesi di astinenza dal prosciutto crudo e dal sushi, Lodovica Comello torna dal 22 luglio con l’attesa seconda edizione de “L’Asciugona”, questa volta interamente dedicata ai temi della maternità e genitorialità.

Dopo il successo della prima stagione con oltre 3 milioni di views e ottimi ascolti sulle principali piattaforme digitali – dove è stato segnalato tra i contenuti più interessanti - la conduttrice e attrice friulana affronterà temi scottanti a partire da “The Real Story”, ovvero come sono andate veramente le cose durante il fatidico parto rispetto a come se l’era immaginato… Il racconto della nuova Lodovica versione mamma continuerà affrontando argomenti come l’allattamento, i cambiamenti fisici e psicologici e la nuova vita a tre, il tutto condito con il suo inconfondibile tone of voice ironico e irriverente.

10 episodi inediti prodotti da Dopcast che verranno distribuiti in versione podcast e vodcast con cadenza settimanale.

Il podcast L’ASCIUGONA 2 sarà infatti disponibile dal 22 luglio – ogni mercoledì - sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

Mentre la versione video degli episodi inediti verrà veicolata dal 24 luglio – ogni venerdì - attraverso il profilo Instagram (2,4 milioni di follower) e il canale YouTube di Lodovica.

L’ASCIUGONA 2 è una produzione DOPCAST e vede la partnership di Inglesina e Plasmon.

Dopcast è il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm.

Con una linea editoriale che pone al centro il Talent, Dopcast produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla tv al fitness, dal food al crime fino al lifestyle.

La distribuzione dei contenuti audio raggiunge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple, Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

Produzioni curate Dopcast: “L'asciugona” con Lodovica Comello, “Biz - il podcast di Max Brigante”, “Fitness Confidential” con Diletta Leotta, “SALTA INTRO” a cura di Diego

Castelli e Marco Villa.