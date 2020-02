Loredana Lecciso: "Mai spenta la passione con Al Bano"

Loredana Lecciso senza filtri. Senza segreti. Riavvolge il nastro e parla degli ultimi 18 anni di vita, vissuta con tantissime emozioni e tanto successo. “Con Al Bano c’è ancora passione...”, tuona al settimanale “Chi”. “La passione non si è mai spenta, è aumentata con il tempo. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo videochiamate. E’ stimolante parlare con lui”, precisa Loredana.

Domenica sera, ospite, al Live non è la d’Urso (campione assoluto di ascolti con picchi di oltre 4 milioni di spettatori), la Lecciso aveva affermato di essere felice della performance all’Ariston di Al Bano e Romina. Come dire: nessun attrito con la rivale. Almeno, a quanto pare, da parte della Lecciso. Nell’intervista al settimanale di Signorini precisa: “Ho provato più volte a tenderle la mano, senza avere risposte”. Infatti, non è la prima volta che Loredana è propositiva nei confronti dell’ex moglie di Carrisi.

Poi parla della fantastica famiglia costruita con Al Bano: “Mi rammarico che in passato sia stata un po’ troppo impulsiva. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso”, conclude la Lecciso.