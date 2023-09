Lourdes Leon Ciccone, figlia di Madonna nude look: show da Victoria's Secret

Lourdes Leon show: look total nude nella notte di Victoria's Secret

Victoria's Secret e i suoi angeli sono pronti a tornare: a New York si è celebrata nelle scorse ore la prima del Victoria's Secret World Tour (che verrà lanciato in streaming su Amazon Prime Video).

Tanti volti celebri che hanno fatto la storia del brand presenti nella serata di gala: da Adriana Lima a Naomi Campbell, passando per Emily Ratajkowski e la figlia di Kate Moss, Lila Moss.

Ma la star dell'evento, che ha rubato l'occhio a tutti i presenti e catturato l'attenzione di paparazzi è stata Lourdes Maria Leon Ciccone.

La 26enne figlia di Madonna - capelli sciolti ed extra lisci con la riga in mezzo - con un outfit in versione 'nude look' ha lasciato tutti a bocca aperta: vestito realizzato in tessuto metallico, seno quasi del tutto scoperto, mutandine nere e sandali con plateau e tacco a spillo.

Un messaggio vincente di body positivity quello di Lourdes Leon Ciccone che sta facendo il giro del mondo.