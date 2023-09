Federica Masolin, tacchi da capogiro: la regina della F1 'oscura' la Red Bull di Verstappen

Federica Masolin, tacchi da capogiro: la regina della F1 'oscura' la Red Bull

Il weekend più caldo dell'anno per gli appassionati italiani di F1 è archiviato: chiuso il Gp di Monza 2023 con le due Ferrari che hanno regalato qualche gioia ai tifosi della Rossa (Carlos Sainz - dopo la pole position del sabato - sul terzo gradino del podio davanti a Charles Leclerc e in scia alle Red Bull di Verstappen-Perez) si guarda avanti.

"È stata una luuuuunga e bellissssssima settimana!", il bilancio di Federica Masolin, la regina della Formula 1 su Sky. Che aggiunge: "#dontcrackunderpressure è stato il mio motto!" con l'emoticon di un braccio che mostra i muscoli. La giornalista pubblica alcune foto a corredo del post social, in cui tra gli altri compaiono anche Max Verstappen e la sua Red Bull.

Nell'ultimo ecco Federica Masolin davanti alla monoposto: vestito nero e tacco, la giornalista di Sky Sport con la sua bellezza e la sua classe riesce o 'oscurare' anche la monoposto campione del mondo, che quasi sembra 'scomparire' sullo sfondo. I fans apprezzano. "Vestito e tacchi.. perfetta", le scrivono. "Sempre Impeccabile dal Fascino Irresistibile". E ancora: "Fantastica in sandali!!! Miss universo". GUARDA LA FOTO NELLA GALLERY.

Federica Masolin, Formula 1 e Champions League Show su Sky

Alcuni tifosi della Formula 1 mostrano preoccupazione per la prossima avventura professionale di Federica Masolin: "Fede non ci abbandonare per la Champions League". Sarà infatti lei a prendere il posto di Anna Billò e presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione calcistica europea nello studio di “Champions League Show” che racconterà i match della squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale per club (Lazio, Napoli Inter e Milan). Niente paura: il nuovo impegno non implicherà alcun abbandono alla F1. La Masolin non lascia, ma raddoppia: per lei sarà un annata di straordinari e grandi impegni sportivi.

