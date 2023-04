Mady Gio, la più pagata da OnlyFans in Italia: "Clienti? Anche preti"

Mady Gio, star di Onyfans si racconta

Mady Gio, la ragazza che in Italia guadagna più di tutte da OnlyFans, e la sua taglia di seno... "Indovina. Se indovini ti dico se l’hai preso o meno. Un tentativo solo", dice lei intervistata da Wad su Radio Deejay. "Siamo tra l’ottava e la decima?", domanda il conduttore. "Ci siamo, ma non ti dico quale. All natural…", la replica della ragazza.

Mady Gio, quanto guadagna su OnlyFans

Ma quanto guadagna Mady Gio sui social? "Premessa: ho fatto per dieci anni la cameriera, guadagnavo mille euro al mese".

Ora... "i migliori clienti spendono anche in media 7mila euro al mese. Nel mese migliore che ho fatto da quando sono su OnlyFans, cioè da quasi due anni, ho guadagnato 170mila euro". Facendo due conti e approssimando per difetto, Wad conclude che la ragazza guadagni più di un milione di euro all’anno. Il tutto solo su OnlyFans – escluse quindi le altre piattaforme come Instagram e YouTube.

Mady Gio sottolinea: "Faccio tutto per gioco e non per i soldi. E continuo a farlo perché ciò che faccio su OnlyFans lo faccio anche nella vita reale. Sto scoprendo cose su di me insieme ai miei fan, cose che prima non facevo, dal punto di vista fisico e personale", le sue parole a Radio Deejay.

Mady Gio, tra i suoi clienti anche un prete "un po' boomer"

Tra i suoi clienti, Mady Gio rivela che ci sono anche dei preti. "So per certo che tra i miei clienti ce n’è almeno uno. Perché è un prete un po’ boomer: non cambia la foto del profilo, nome, cognome, c’è la foto di una chiesa e della montagna dove si trova la Chiesa. Tutto questo su Instagram, però poi mi chiede contenuti su Telegram perché lì resta tutto “in nero”, diciamo così. Cosa alla quale io ho detto sempre di no, non l’ho mai fatto e mai lo farò"

