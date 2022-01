Maneskin al "Saturday Night Live": il programma più seguito negli Stati Uniti

I Maneskin al Saturday Night Live

I Maneskin al "Saturday Night Live". Ennesima uscita internazioanle per la band romana vincitrice del Festival di Sanremo e dell'Eurovision. La storica trasmissione satirica statunitense ha invitato le quattro star che hanno cantato "Beggin", negli Usa disco di platino, e il loro pezzo "i Wanna Be Your Slave".