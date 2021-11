Matilde G alla conquista di Sanremo Giovani 2022: sognando Lady Gaga e...

SANREMO GIOVANI 2022, MATILDE G ALLA FASE FINALE DELLE SELEZIONI

La sedicenne Matilde G, giovane cantante, compositrice, autrice e musicista, approda nel gruppo dei 46 artisti in corsa per la partecipazione a Sanremo Giovani 2022 con Lasciami qui, brano in cui l’artista racconta attraverso esempi di vita vissuta la tematica importante e decisamente attuale dell’identità, tematica racchiusa in un prodotto discografico musicalmente fresco e al tempo stesso strutturato, dal respiro decisamente internazionale.

Matilde G è già nel pieno del suo percorso musicale nonostante la sua età: è al penultimo anno di liceo musicale presso una scuola americana internazionale a Singapore, dove si è trasferita nel 2019 per esigenze familiari e dove ha già collezionato esibizioni di successo culminate in un primo posto nella categoria cantanti al Singapore’s Got Talent. Matilde ha inoltre già partecipato a prestigiosi festival nazionali (Tour Music Fest, Video Festival Live). I suoi brani hanno complessivamente ottenuto 2.500.000 streams in Spotify e fino a 100.000 ascoltatori mensili. Viene notata a fine 2020 da un’importante etichetta svedese, The Kennel AB (negli ultimi dieci anni più di 100 canzoni al primo posto nelle charts hits internazionali tra cui Celine Dion, The Scorpions, Pussicat Dolls) e firma il suo primo contratto discografico. Pubblica dunque Doorbell e Milk n’ Honey, lasciando emergere nel suo sound un mix di pop classico ed elettro-pop upbeat al tempo stesso fresco, cool e sofisticato.

Tra le sue icone di riferimento Ariana Grande e Lady Gaga, tuttavia Matilde elabora caratteristiche connotanti di queste straordinarie artiste in modo del tutto personale, restituisce sensazioni nuove e coinvolge con dirompente forza espressiva.

Matilde è affiancata nelle sue produzioni da valenti coautori e produttori: Andrea Casamento, compositore e talent scout di artisti famosi tra i quali Levante e Marco Carta, e Steve Luchi, che ha collaborato come autore e produttore con J-Ax, Irene Grandi, Noemi, Dolcenera e molti altri.