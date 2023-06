Morto l’attore Alan Arkin, l'altro Woody Allen di Hollywood

Lutto nel mondo del cinema, addio ad Alan Arkin

Lutto nel mondo del cinema. Alan Arkin, attore premio Oscar per “Little Miss Sunshine”, è morto ieri nella sua casa di Carlsbad, California. Aveva 89 anni. Sono stati i figli Adam, Matthew e Anthony a dare la notizia. “Nostro padre - hanno scritto in un comunicato - è stato una forza della natura dal talento unico, come artista e come uomo. Un marito, padre, nonno e bisnonno affetto, amato da tutti. Ci mancherà moltissimo”.

Nato a Brooklyn, New York, nel 1934, da famiglia ebrea di origine ucraina, russa a tedesca, figlia di un pittore e di un’insegnante, Arkin è poi cresciuto a Los Angeles, dove il padre aveva trovato un lavoro come decoratore scenografico negli Studios di Hollywood. Una svolta decisiva perché da quel momento il cinema non è più uscito dalla sua vita di attore, autore e regista. Già a dieci anni Arking si era iscritto a un corso di recitazione, per poi laurearsi al Bennington College.