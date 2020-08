Nek al Twiga tra i fan senza mascherina, bufera al locale della Santanché

Bufera sui social, Nek senza mascherina, si esibisce al Twiga davanti ai clienti. Il cantante è stato bersagliato sui social, dopo il concerto improvvisato al Twiga Beach Club, locale balneare di Marina di Pietrasanta, tra i cui soci figura anche Daniela Santanché, che nei giorni scorsi ha difeso le misure anti coronavirus messe in atto.

Di fatto, nel corso della serata di mercoledì 26 agosto, il cantante si è esibito dopo aver cenato con la sua famiglia al lido. A far scattare l'indignazione degli utenti sui social, un video circolato su Instagram che mostra la vicinanza del cantante a numerosi clienti nel mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Nek canta al Twiga senza mascherina

Come risporta il Corriere della Sera, qualche settimana fa il cantautore è stato scelto come testimonial dall’Ausl di Modena per promuovere le misure di prevenzione anti-Covid.

L'amministratore delegato della società Twiga srl, Mario Cambiaggio, ha comunicato in una nota dell'esito dei tamponi laringofaringei eseguiti al personale del locale Twiga: "Sono tutti negativi al Coronavirus. Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere che le misure che sono state adottate nell’arco di tutta la stagione siano state efficaci e abbiano portato a un risultato più che eccellente. Il Twiga rimane aperto come ristorante fino alla seconda settimana di settembre".