Nek, arriva 'Il mio gioco preferito - Parte seconda'

Mentre siamo chiusi nelle nostre case, a cercare di fare la nostra parte per combattere questa guerra, pensiamo a come sarà il futuro, a cosa faremo domani.

Mi fermo a vedere il mondo oggi e percepisco la paura che stia rallentando tutto per poi fermarsi, fino a rimanere immobile.

Pochi mesi fa stavo registrando un disco. Mi sono fermato quando è cominciato tutto questo, perché mi sembrava dura andare avanti e muovere una macchina così complessa, un motore difficile da far girare, in questo momento.

E parlo del mio mondo, della musica, la discografia, i concerti, il mondo dello spettacolo che ha il grande dono di far emozionare e far sorridere le persone. Oggi non un dettaglio.

Un mondo nel quale io sono un privilegiato, fatto di migliaia e migliaia di persone che lavorano tutti i giorni.

Fermare tutto questo probabilmente non è un bene, per gli operatori del settore, ma soprattutto per il pubblico.

Alcune regole sono saltate, ma ci deve essere un modo per reinventare queste regole e rimettere al centro le canzoni.

Al di là di logiche e dinamiche, c’è sempre e solo la musica. E soprattutto le emozioni che muove nelle le persone.

A quell’album ci sto ancora lavorando, sono a casa, sto scrivendo tanto, alcuni pezzi sono già stati fatti, finiti da tempo, altri sono in lavorazione, su altri ancora stiamo ancora facendo delle riflessioni.

Ho pensato che vorrei farvi ascoltare tutto quello che posso.

Non sono canzoni scritte ad hoc su quello che stiamo vivendo. Però la musica ha il potere di lanciare messaggi universali, e a volte anche una canzone scritta mesi fa, può raccontare tanto delle sensazioni che stiamo vivendo oggi. Oppure, ascoltare oggi un pezzo di qualche mese fa, dà alle parole un peso specifico completamente differente.

Adesso capiamo bene, ma intanto questo venerdì vi faccio sentire una nuova canzone, si chiama “Perdonare”, una canzone che esprime speranza.

Cominciamo da qui, e poi andiamo avanti, passo dopo passo, con altra musica, altri contenuti. Cercherò di starvi vicino e di rendervi partecipi nei prossimi giorni di tutto quello che faremo. E credo che presto riuscirò anche a farvi sentire un album intero.

Cerchiamo quindi di rimettere nel nostro piccolo in moto una macchina fatta di persone, di idee, ma soprattutto fatta di emozioni e di musica.