Nina Moric ‘ha morsicato il cane di Luigi Favoloso’: rischia una denuncia

La ex moglie di Fabrizio Corona avrebbe morsicato il cane di Luigi Favoloso. A lanciare le accuse è la mamma dell’imprenditore napoletano durante “Live Non è la D’Urso”. La versione è stata confermata dallo stesso ex gieffino che ha anche riferito che la Moric avrebbe cacciato il cane di casa in un’altra occasione.

I contrasti fra la modella e Luigi Favoloso sembrano non avere fine. Ora emerge una nuova accusa contro Nina Moric, che ha scatenato gli animalisti.

Gli esponenti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Milano. L’obiettivo è quello di far accertare la verità sul presunto morso al cane. Le dichiarazioni di Luigi Favoloso e della madre non sono infatti passate inosservate.

“Se quanto dichiarato dalla mamma di Luigi Favoloso nella trasmissione della D’Urso dovesse corrispondere al vero, esisterebbero i presupposti per una denuncia penale nei confronti della signora Moric per aver commesso il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale punibile con la reclusione fino a 2 anni o con una forte ammenda” si legge nella nota AIDAA di accompagnamento all’esposto degli animalisti.

“Se quanto denunciato si dovesse rivelare una bufala, la signora e il figlio che ha confermato il fatto sempre in diretta televisiva sarebbero invece a loro volta denunciabili dalla signora Moric (che ha smentito di aver morso il cane Baghera) e per questo abbiamo deciso di fare un esposto per chiedere alle autorità di far luce su quanto dichiarato, fatto questo che assume una forte rilevanza in quanto dichiarato in diretta televisiva davanti a 5 milioni di telespettatori” ha spiegato la lettera.

“Per questo nell’esposto abbiamo chiesto inoltre che vengano accertate le reali condizioni di salute del cane e se la sua detenzione rientra nei parametri di benessere dell’animale previsto dalle leggi vigenti” conclude la nota.

Come andrà a finire? Nina Moric ha recentemente denunciato Luigi Favoloso, accusato di averla picchiata e di essere stato violento, una volta, anche nei confronti del figlio della Moric, Carlos. Il ragazzo ha poco tempo fa confermato la tesi della madre.