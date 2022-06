Ok è ufficiale: esiste una anti-Ferragni: chi è l’influencer Aurora Baruto

Aurora Baruto, l'anti-Ferragni

Aurora Baruto. Segnatevi questo nome. Quattro milioni e seicentomila follower sui social. Successo veloce e inspiegabile. Tanto che qualcuno si è già spinto a dire che è nata la nuova Chiara Ferragni che rischia seriamente di oscurare l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. “Se ci credi puoi”, (best seller edito da Mondadori Electa), hanno smosso le grandi piattaforme televisive, che puntano su Aurora per una serie tv che sveli i segreti della ragazza.

Quanti anni ha Aurora Baruto?

Aurora Baruto ha 18 anni. “I miei video su TikTok hanno iniziato a piacere sempre di più fino ad arrivare a ricevere complimenti del tipo: Quando ti vedremo su Netflix?".

Dove vive Aurora Baruto?

Aurora Baruto è nata il 17 ottobre 2003 ad Adria, in provincia di Rovigo. Fin da piccola ha praticato danza classica, hip hop e ginnastica artistica. Aurora Baruto oggi vive a Milano, dove studia in un liceo linguistico.

"Se ci credi puoi", il libro di Aurora Baruto

Nel libro autobiografico di Aurora Baruto si legge: “Ci sono giorni in cui mi sento un disastro, come se fossi completamente sbagliata. Poi mi guardo allo specchio e mi domando: perché proprio io? Cosa ho fatto per meritarmi tutto quello che ho oggi? Non so se c’è una risposta, ma quello che so è che sono felice. Perché ciò che è accaduto negli ultimi anni mi ha dato l’opportunità di crescere e maturare, di innamorarmi e conoscere nuovi amici. Sono diventata una persona diversa, una persona di cui posso essere orgogliosa. Senza di voi niente sarebbe stato possibile, ed è per questo che voglio dirvi una cosa: non smettete mai di credere nei vostri sogni, perché solo se ci credete davvero si possono realizzare. Come è capitato a me. Questa è la mia storia, ed è anche un po’ la vostra!”