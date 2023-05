Musica, Tchaikovsky è una goduria: orgasmo in platea durante il concerto

Orgasmo tra il pubblico durante un concerto di musica classica a Los Angeles: l'audio dell'urlo sta facendo il giro dei social media

Può sembrare la scena di un film, alla Meg Ryan in "Harry ti presento Sally", ma è successo per davvero. Come scrive il Fatto Quotidiano, alla Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, durante il concerto sinfonico dell'orchestra Filarmonica che eseguiva la quinta sinfonia di Tchaikovsky, diversi spettatori hanno potuto ascoltare un gemito - su cui tutti sono stati concordi nel descriverlo come l'urlo finale di orgasmo - molto potente provenire dal pubblico. A testimonianza dell'episodio non solo i racconti delle persone presenti, ma anche un file audio del momento d'estasi caricato su Twitter e diventato virale.

Il caso è finito anche sulle colonne del Los Angeles Times, grazie al racconto di una spettatrice che ha ricostruito la scena. "Tutti si sono voltati per vedere cosa stava succedendo", ha detto Molly Grant, che era seduta proprio accanto alla donna che aveva emesso il gemito. "Ho visto la ragazza un attimo dopo che era successo, e presumo che lei abbia avuto un orgasmo perché respirava pesantemente, e il suo partner la stava sorridendo e guardandola, come nel tentativo di non farla vergognare. È stato molto bello".

Ma c'è anche chi parla di risveglio da un lungo pisolino, secondo quanto ha spiegato un anonimo spettatore al Times: “Abbastanza rapidamente la donna è caduta sulle spalle del suo partner e poi sul suo grembo. E il suo corpo si è afflosciato. Cinque secondi dopo, si è quasi svegliata, ed è stato allora che ha lanciato un urlo”.