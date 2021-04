Oscar 2021: beffa Pausini, niente statuetta. Trionfa "Nomadland" di Chloè Zhao

La notte degli Oscar più atipica di sempre ha regalato grandi sorprese. Edizione unica, questa degli Academy Awards numero 93. Nell’anno dei cinema chiusi quasi ovunque, lo spostamento di data della cerimonia, da fine febbraio a fine aprile, ha avuto l’effetto di averla trasformata nella stagione dei premi più lunga di sempre. Doppietta miglior film e migliore regia a Nomadland e tris con la statuetta a Frances McDormand (il suo terzo). Chloé Zhao è la miglior regista - si legge sul Corriere della Sera - già premiata anche con il Directors Guild Award, la doppietta ai Golden Globes, dal Leone d’oro a Venezia in settembre ha vinto tutto. È la seconda donna a ottenere questo riconoscimento dopo Kathryn Bigelow con The Hurt Locker nel 2009 nella storia degli Academy Awards.

Non arriva la doppietta dopo i Golden Globes per Laura Pausini: miglior canzone è Fight for You cantata da H.E.R. (Judas and the Black Messiah). E Pinocchio di Matteo Garrone non conquista le statuette per i costumi e trucco e parrucco, battuto da Ma Rainey’s Black Bottom. Il miglior film internazionale - prosegue il Corriere - è Un altro giro del regista danese Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, già trionfatore agli Efa. Lo dedica, commosso, alla figlia Ida, il suo angelo custode: "Volevo fare un film che celebrasse la vita e dopo quattro giorni è successo l’incredibile, è morta in un incidente. Abbiamo fatto questo film per te. Sei parte di questo miracolo». Come previsto miglior film d’animazione è Soul di Pete Docter, il suo terzo (meritatissimo dopo Up e Inside Out. Premiato anche per la colonna sonora a Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.