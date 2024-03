Oscar, vince tutto "Oppenheimer". Italia a bocca asciutta, "Io capitano" flop

Oscar 2024, la consacrazione definitiva di Cristopher Nolan: miglior regia e miglior film

Nessuna grande sorpresa alla notte degli Oscar 2024. Sette premi (su tredici nomination) e trionfo assoluto per "Oppenheimer". Film, regia, attori maschili protagonista (Cillian Murphy) e non protagonista (Robert Downey Jr.), miglior montaggio, colonna sonora e fotografia. Niente colpi di scena a Los Angeles, scontata anche la vittoria di Da’Vine Joy Randolph miglior attrice non protagonista in 'The Holdovers – lezioni di vita' e quella di "La zona d'interesse" di Jonathan Glazer come miglior film internazionale dove ha prevalso come previsto su "Io capitano" di Matteo Garrone, l'Italia resta così a bocca asciutta. "Sappiate che il film di Matteo Garrone è il più bello nella cinquina. Solo che non vincerà forse, perché vinceranno gli ebrei... Quelli vincono sempre... ". Queste le frasi choc dell'attore Massimo Ceccherini. Poi le scuse.

Uniche sorprese le vittorie di Emma Stone come miglior attrice protagonista per "Povere creature!" (la prima under 35 a vincere due volte la statuetta) e dell'83enne Hayao Miyazaki per la regia del miglior film d'animazione, "Il ragazzo e l'airone". Nella notte di Los Angeles Christopher Nolan ha sfatato un tabù: non aveva mai vinto un Oscar malgrado due candidature per il miglior film ('Inception' e Dunkirk'), una per la regia ('Dunkirk') e due per la sceneggiatura originale ('Inception' e 'Dunkirk'). Adesso in un sol colpo realizza una doppietta storica che lo consacra - anche agli Oscar - come uno dei più grandi registi contemporanei: miglior regia e miglior film per 'Oppenheimer'.