Paola Marella torna con il game show 'A te le chiavi' su LA7

Da domenica 28 febbraio su La7 torna A TE LE CHIAVI, il game-show condotto dalla mediatrice immobiliare più famosa d’Italia, Paola Marella, che in ogni puntata metterà i proprietari di un appartamento sotto i riflettori e darà loro la possibilità di vincere l’intera ristrutturazione del proprio immobile.

In onda ogni domenica alle 14.00 su La7 e il giovedì in seconda serata su LA7d, A TE LE CHIAVI – in collaborazione con Facile Ristrutturare - avrà come protagonisti coppie e famiglie a cui sarà ristrutturata casa; se nel corso del programma indovineranno il costo totale dei lavori eseguiti, non dovranno spendere un euro per il makeover.

Ogni puntata inizierà conoscendo i protagonisti e la loro casa prima della tanto attesa ristrutturazione. Verrà poi spiegato il tipo di lavori che l’appartamento necessita per diventare la casa che desiderano. Una volta usciti di casa e dopo aver lasciato le chiavi a Paola Marella, la coppia entrerà nello studio della conduttrice che presenterà due progetti di ristrutturazione sviluppati da due diversi Architetti scelti dal Brand Ambassador di Facile Ristrutturare l’architetto Alberto Vanin.

Tra questi, i concorrenti dovranno scegliere quello che meglio rappresenta la loro casa ideale, su cui saranno poi eseguiti i lavori. I concorrenti si muoveranno stanza per stanza, svelando il risultato dei lavori di ciascuna, ipotizzandone il relativo valore.

Una volta chiuso il cantiere, grazie alle idee e ai preziosi consigli di Paola su arredamento, prodotti e soluzioni di tendenza, la conduttrice ricapitolerà i lavori svolti e svelerà le effettive valorizzazioni confrontandole con quelle date inizialmente dai concorrenti, che vinceranno la ristrutturazione di Facile Ristrutturare solo ne se avranno indovinato l’effettivo costo reale finale.

Il momento più atteso sarà la consegna delle chiavi di casa, dove i concorrenti vedranno realizzato il loro sogno: entrare finalmente nella sua nuova casa ristrutturata.

A te le chiavi, è un format originale di branded entertainment con il supporto di Facile Ristrutturare, ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione – in collaborazione con la divisione brand Solutions di CairoRcs Media affidata ad Alessandro Valentini, Head of Business Tv.