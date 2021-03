Paola Turci si confessa: "Pascale? Sono etero e gay, sto con chi voglio"

Paola Turchi ha commentato a "F" le voci sul rapporto con Francesca Pascale e soprattutto riguardo la sua sessualità

Paola Turci ha voluto chiarire il suo rapporto con Francesca Pascale dopo mesi di di gossip sulla loro possibile relazione in una intervista al settimanale F: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”. “I pettegolezzi li detesto. - ribadisce la cantante romana - In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”.

Paola Turci - Francesca Pascale: "Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero"

Paola Turci ha poi parlato delle voci riguardanti la sua sessualità e il clima di pregiudizio nei propri confonti: "Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini’. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. - racconta la cantante - Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. È per il mio aspetto? Può darsi. O, forse, perché dire etero non fa notizia? Non lo so e non m’interessa. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione".

Paola Turci - Francesce Pascale: la cronistoria

Le voci sulla relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale sono iniziate questa estate con alcune foto pubblicate da Chi che le ritravano in atteggiamenti intimi durante una vacanza in basca nel Cilento. All'epoca il settimanale parlava di una "amicizia molto speciale". “La sento felice, - aveva commentato Valdim Luxuria parlando della Pascale - spero che il chiacchiericcio non rovini un rapporto appena iniziato. So che Paola ci è rimasta molto male per le foto del bacio... che poi il servizio non era concordato, sono state davvero paparazzate”.

Le due non avevano commentato il servizio fotografico di Chi e pochi mesi fa sono state nuovamente fotografate durante la shopping mentre camminavano a braccetto sorridendo.