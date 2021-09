Power Hits Estate, Vanoni show: "Siete vaccinati? Sì? Possiamo iniziare"

Power Hits Estate 2021, Ornella Vanoni prima di cantare ha chiesto a Colapesce e di Martino se sono vaccinati. Dopo la risposta affermativa ha iniziato l'esibizione

Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove regole sugli spostamenti che richiedono il Green Pass e delle proteste anche violente da parte dei no vax, che sono anche sfociate in minacce e violenze, Ornella Vanoni si è schierata pubblicamente a favore del vaccino. La cantante è salita sul palco del Power Hits Estate 2021, concerto di Rtle 102.5 dedicato ai brani che ci hanno fatto compagnia in estate e in scena all'Arena di Verona, per cantare ""Toy Boy". Prima di esibirsi, però, Ornella Vanoni con la sua solita semplicità e immediatezza ha inaspettamente chiesto a Colapesce e di Martino: "Siete vaccinati?". I due artisti hanno risposto di sì e al che la Vanoni ha dichiarato: "Allora possiamo lavorare". In molti hanno poi notato che la cantante 86enne dimenticandosi di cantare in playback si è allontanata dal microfono mentre la voce registrata continuava scorrere in sottofondo.

Al di là del problema con il playback, il gesto spontaneo da parte di Ornella Vanoni è sicuramente anche un sostegno agli artisti e agli addetti del settore dell'intrattenimento, profondamente colpito dalla pandemia di Covid-19.