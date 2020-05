Propaganda Live, Corrado Guzzanti ospite. E il racconto di Giovanna Botteri...

Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda venerdì 8 maggio in diretta dalle 21.15 su La7. Ospite attesissimo di questa puntata sarà, con suo inedito filmato inviato a Propaganda Live, l’attore Corrado Guzzanti. Inoltre, sentiremo l’autorevole racconto della corrispondente Rai Giovanna Botteri sulla ripartenza in Cina post covid, mentre sarà presente in collegamento per una divertente chiacchierata, l’attore e regista napoletano Vincenzo Salemme.

Il nuovo reportage Diego Bianchi, anche lui in modalità “fase 2”, proporrà questa settimana tanti racconti e testimonianze. Spazio, inoltre, all’ironia immancabile di Zerocalcare con i suoi cartoon geniali, e a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi. Ospite musicale sarà Giancane, che si esibirà nella sua “ipocondria” ormai sigla tormentone dei cartoon di Zerocalcare.

In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.