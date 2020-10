Ramin Bahrami in concerto a Firenze, omaggio a Johann Sebastian Bach

Organizzata in collaborazione con l’Orchestra da Camera Fiorentina, Universo Bach vedrà la partecipazione straordinaria del pianista Ramin Bahrami (sabato 17 ottobre, Concerto BWV 1952), tra i massimi interpreti del repertorio bachiano

Già ideatore del World Bach-Fest e della rassegna Bach in Black, il direttore Mario Ruffini porta a Firenze Universo Bach, tre serate all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (sabato 17, mercoledì 21 e sabato 24 ottobre) in cui sarà proposta l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di Johann Sebastian Bach.

Organizzata in collaborazione con l’Orchestra da Camera Fiorentina, Universo Bach vedrà la partecipazione straordinaria del pianista Ramin Bahrami (sabato 17 ottobre, Concerto BWV 1952), tra i massimi interpreti del repertorio bachiano, e di un altro pianista di fama internazionale, Massimiliano Damerini (mercoledì 21 ottobre, Concerti BWV 1054-1056-1057), oltre al giovane Mattia Fusi, vincitore del Premio Bach di Würzburg (sabato 24 ottobre, Concerti BWV 1053-1055-1058-1059).

Per la prima volta un’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Bach comprenderà il Concerto in re minore BWV 1059: sarà presentato nella versione “ricostruita” da Mario Ruffini, che partendo dai frammenti arrivati ai giorni nostri ha completato la partitura seguendo scrupolosamente gli stilemi bachiani (edito nel 2018 da Edizioni Suvini Zerboni). Oltre agli otto Concerti per pianoforte solo, potremo ascoltare inoltre quelli per due e per tre pianoforti, eseguiti di rado.

Universo Bach è inserito all’interno del Festival della Liuteria Toscana e vedrà la collaborazione del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze e del Centro Studi Luigi Dallapiccola. Grazie a tali collaborazioni sarà possibile integrare il ciclo degli otto Concerti per piano solo con quelli per due e tre pianoforti (BWV 1060-1064), affidati a giovani promesse del Conservatorio Cherubini.

Inizio concerti ore 21, biglietto di 10 euro. Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.