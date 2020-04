Renato Zero, video omaggio del cantante per i 168 anni della Polizia di Stato

Renato Zero, figlio di un poliziotto, fa gli auguri alla Polizia di Stato per il 168° Anniversario della fondazione. Il cantante fa un video messaggio, pubblicato sulla pagina Facebook della Polizia stessa. "Per celebrare il nostro anniversario, il Maestro Renato Zero ci onora dei suoi ricordi di bambino e figlio di un poliziotto. Parole che commuovono, e descrivono cosa si prova a far parte della famiglia della Polizia di Stato. Una famiglia che speriamo sia sentita come propria da ogni cittadino", si legge.

"Mi chiamo Renato Fiacchini, in arte Renato Zero. Figlio di Domenico Fiacchini, un poliziotto. E a questo proposito vorrei ringraziare mio padre per avermi offerto l'opportunità di conoscere la forza e la grande utilità di questa istituzione...", dice Renato Zero.

