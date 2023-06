Rosa Chemical: "Mi piace fare sesso con tante persone. Only Fans? Passatempo"

Rosa Chemical: "Il bacio con Fedez a Sanremo? Mi andava di farlo"

Dal periodo della sua vita vissuto a Londra, dove per vivere si manteneva facendo tanti lavoretti (anche il macellaio) all’amore per i piedi. Dal video con la droga all’arresto. Dal più recente bacio con Fedez a Sanremo al suo rapporto con la sessualità e il “passatempo” di OnlyFans. Rosa Chemical, cantante salito alla ribalta dopo il Festival della Musica Italiana, si racconta a tutto campo in un’intervista a Vanity Fair, regalando ai fan alcune “chicche” inedite sulla sua vita professionale e non solo.

Rosa Chemical si racconta a tutto campo, l'intervista

Da dove viene questa esigenza di inneggiare alla libertà?

"C'è chi racconta di quando spacciava per la strada, io racconto le difficoltà che ho avuto nell'essere accettato. Metto lo smalto da quando avevo 14 anni, prima che diventasse di moda, avevo i capelli lunghi, i tatuaggi, le borchie. Dentro la mia testa era tutto normale, non esistono cose da uomo e cose da donna".

E fuori dalla sua testa?

"Un sacco di dita puntate e commenti tipo: ah, allora sei gay, allora sei trans. Come fossero insulti, poi. Capito?".

In futuro ci saranno dei Rosa Chemical in banca?

"A Londra i poliziotti sono tatuati. Io ci ho vissuto per sei mesi, li ho visti".

Che cosa faceva a Londra?

"Ho fatto un botto di lavori. Grafico, illustratore, tatuatore, macellaio".