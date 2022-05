Ruggeri come Blanco. Mani su parti intime delle fan. "Polemica da bimbiminkia"

Ruggeri come Blanco. "Polverone stucchevole". La stessa foto

Stessa identica scena ma ad anni di distanza. Enrico Ruggeri si inserisce nella polemica generata dalla palpata nelle parti intime di una ragazza a Blanco durante il concerto di Radio Italia a Milano. Il cantautore, su Twitter, - si legge su Nextquotidiano - pubblica una vecchia foto in cui “subì” lo stesso “trattamento” Quando accadde a lui non ne fece una tragedia. Enrico Ruggeri, con un caustico tweet pubblicato sul suo canale social, ha voluto commentare le polemiche sollevate nelle giornata di ieri per quel video. Un gesto che da molti è stato etichettato come “molestia”.

Ma questa etichetta non sembra piacere al cantautore milanese che prova a inserirsi nel dibattito pubblico con una foto del suo passato. "Se devo essere sincero, per me fatti come questo non furono una tragedia”. Insomma, una critica al clamore mediatico per quanto accaduto a Blanco a Milano. E sui social si è aperto un altro dibattito. E a chi gli ha dato del “boomer” per quanto scritto, il cantautore replica: "I bimbiminkia non sanno sdrammatizzare. Non parlavo di violenze o altro, era una battuta su un caso simpatico dal quale è nato un polverone stucchevole".

