Blanco molestato a concerto "Radio Italia". Toccato nelle parti intime a lungo

Blanco molestato, lungo palpeggiamento mentre cantava sul palco

Il "caso Blanco" ha scatenato i fan sui social. Il cantante è stato vittima di molestie mentre si esibiva sul palco a Milano al concerto di Radio Italia. La scena è stata ripresa da un video postato. Sul palco - si legge su Tgcom 24 - il giovane cantante è stato un tornado e il pubblico lo ha accolto calorosamente. Qualcuno anche un po' troppo, al punto da palpeggiarlo nelle sue parti intime, come mostra un video TikTok. E sui social si è subito scatenata la polemica per il gesto al limite della molestia. Cosa sarebbe successo se fosse stata una cantante invece di un cantante? Fan divisi.

Sui social il video della ragazza che ha postato su TikTok lo spezzone dell'esibizione dal vivo di Blanco in cui il cantante subisce il palpeggiamento alle sue parti intime da una fan, è subito diventato virale. "Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", ha scritto l'utente del social, denunciando quanto accaduto. Tanti i commenti in sostegno dell’artista, tra chi si dice "schifata" o "basita, da chi reputa il gesto normale o divertente" e chi accusa la fan di molestie.

