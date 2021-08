Sanremo 2022, Amadeus fa il tris: "Non vedo l'ora". Con lui ancora Fiorello?

Amadeus sara' il direttore artistico e conduttore della 72^ edizione del Festival di Sanremo, in programma dall'1 al 5 febbraio 2022. Lo ha deciso il neo amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, con il direttore di Rai1, Stefano Coletta. Sara' il terzo Festival di fila per Amadeus. "Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus - dichiara Coletta - ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l'Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. E' in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l'evento televisivo piu' popolare del Paese".

Sanremo 2022, Amadeus sarà affiancato ancora da Fiorello? E lui: "Chi l'avrebbe mai detto? Non vedo l'ora"

Ovviamente e' prematuro pensare a chi affianchera' Amadeus ma nei primi commenti registrati in ambienti dello spettacolo italiano gia' si parla di una riproposizione del ticket con Fiorello. "Ma chi l'avrebbe mai detto? Io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Festival di Sanremo", le sue parole al Tg1 delle 20. "È una grandissima gioia - continua Amadeus - e per questo ringrazio l'ad della Rai Fuortes e il direttore di Rai1 Coletta che mi hanno voluto al timone". "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare e di ascoltare le canzoni. Saranno bellissime anche quest'anno. Ci saranno sorprese", assicura il conduttore di Ravenna.