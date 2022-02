Sanremo 2022, seconda serata: Zalone, Pausini, i 13 in gara, e Cesarini...

Sanremo 2022, seconda serata: ospiti, cantanti in gara, co-conduttrice... tutte le news sul secondo appuntamento all'Ariston

La seconda serata del Festival di Sanremo 2022 è pronta a partire. 13 gli artisti in gara, Laura Pausini e Checco Zalone superospiti, Lorena Cesarini, l'attrice lanciata da Zoro e volto di Suburra, farà gli onori di casa Ariston, in qualità di co-conduttrice di Amadeus. Atteso anche Luca Argentero, l'amatissimo dottor Fanti della fiction di Rai1 Doc - Nelle tue mani.

Sanremo 2022, i dettagli della seconda serata

I tredici artisti in gara del secondo appuntamento saranno Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka 7even, Tananai, Matteo Romano e Emma. L'ordine di uscita, come sempre, sarà definitivo a poche ore dalla messa in onda.

Come nella prma serata la classifica dei brani sarà votata, in maniera disgiunta, dalle tre componenti della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (che peseranno al 33% per carta stampa e tv, 33% per il web, 34% per le radio). Sarà poi stilata una classifica generale congiunta di tutte le 25 canzoni in gara.

Sul fronte degli ospiti l'attesa è tutta per Checco Zalone. Per l'attore comico pugliese prima volta assoluta al festival. Per la sua performance tra musica e attualità, come sempre, non mancherà l'irriverenza. Laura Pausini presenterà il nuovo singolo Scatola, firmato con Madame e Shablo, che accompagna il nuovo film Amazon Original "Laura Pausini- Piacere di conoscerti", del regista Ivan Cotroneo.

La sua presenza sul palco sarà anche l'occasione per lanciare la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, che tornerà in Italia dopo il trionfo dei Maneskin, al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio: a condurlo proprio la Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e il trio al completo è atteso all'Ariston.

Spazio ancora allo sport e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: sarà lanciato il "concorso" per scegliere online l'inno dei Giochi tra due canzoni affidate alle voci di Arisa e Malika Ayane. Sul "palco sull'acqua", a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo di Sanremo, dopo Rovazzi e Orietta Berti la scena sarà per Ermal Meta con Un milione di cose da dirti, il brano che l'anno scorso si classificò al terzo posto.

