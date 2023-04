Sanremo 2023, Blanco attacca la Rai: "Tanti mi hanno buttato merda addosso"

Sanremo 2023, Blanco: "Tanti, escluso Amadeus, hanno giocato su questo incidente che ha fatto un clamore incredibile"

"La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro- tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono - hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di vent'anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa".

Sono queste le parole di Blanco a Vanity Fair, che presenta in queste ore il nuovo album Innamorato, in uscita il 14 aprile, che contiene un duetto con Mina nel brano Un briciolo di allegria ed è stato anticipato dal successo del singolo L'isola delle rose (certificato Disco di Platino).

Dopo Sanremo ha pubblicato sui social una instant song dal titolo eloquente: "Sbagli". "Ho scritto la canzone Sbagli per chiedere scusa alle persone che si sono offese. Ma alla fine la verità è che in tv non puoi essere te stesso, non è che possiamo prenderci per il culo", spiega ancora Blanco.

"Se uno mi dice: hai creato danni morali alle persone, io rispondo solo ma cosa diciamo? Era uscita la notizia che potevo andare in carcere da uno a cinque anni. Alla fine se succedesse davvero questa cosa, sarei contento perché almeno la gente vede quanto siamo indietro su questa cosa politicamente. Una roba assurda", continua il cantante.

Blanco e il duetto con Mina: "Lei è una dea"