Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Sfiorata l'esclusione per un video

Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara. Rai: "Un puro inconveniente tecnico dovuto al tutore che porta". Come Fedez al festival precedente

Un errore ha fatto rischiare l'eliminazione da Sanremo 2022 a Gianni Morandi. Il brano "Apri tutte le porte", scritto per lui da Jovanotti, in base al regolamento del festival sarebbe dovuto essere eliminato dalla gara dopo che ieri è stato pubblicato quasi integrale via social. Sulla pagina Facebook di Morandi, infatti, è apparsa una clip in cui si vedeva Morandi insieme al produttore dj Mousse T parlare della canzone, con il brano in sottofondo. Il video è stato successivamente rimosso.

Ma anche Morandi, come già era successo a Fedez lo scorso anno, scampa l'eliminazione dal festival. La Rai ha diffuso un comunicato chiarendo la decisione: "In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa".

Sanremo 2021, Fedez-Michielin rischiarono l'esclusione Fedez il 30 gennaio 2021 aveva postato su Instagram un video contenente alcuni secondi del brano presentato con la Michielin, in gara per la sezione Big, ma l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo "serio biasimo per l'accaduto", non ritennero di dover prendere provvedimenti per l'errore.

"L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente" conclude la nota. Restano quindi in gara la canzone e Morandi.