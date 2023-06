Blanca: cosa accadrà nella seconda stagione

L’italianissima serie Blanca non è stata solo un successo di pubblico e critica, ma è anche la prima serie televisiva al mondo girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono a 360 gradi. Una vera e propria novità nel campo delle produzioni televisive che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano. Questo dà allo spettatore, quindi, il modo di immedesimarsi completamente nel personaggio di Blanca, sentire come lei sente e capire come ricostruisce il mondo il mondo. Per farlo basta ascoltare l’audio della serie in modalità binaurale, anche con delle semplici cuffiette.

Liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, Blanca si è avvalsa anche della speciale consulenza artistica di Andrea Bocelli. Il Maestro ha descritto agli sceneggiatori il mondo dei non vedenti, facendo anche un piccolo training alla protagonista, impartendole una lezione fondamentale: non bisogna avere nessuna compassione per la propria condizione, solo tanta voglia di farcela e una grande dose di autoironia. Tutti tratti del carattere che sono fondamentali per il personaggio di Blanca.

Le riprese della seconda stagione sono terminate il 9 maggio 2023, ma ancora poche sono le anticipazioni sui nuovi episodi. Qualcosa però, in attesa della messa in onda, è già trapelato. Vediamo insieme cosa aspettarci dalla seconda stagione di Blanca.

BLANCA | Trailer italiano

Cast e attori principali

I protagonisti principali della serie televisiva Blanca sono:

Blanca Ferrando, interpretata da Maria Chiara Giannetta, la giovane consulente della polizia specializzata in décodage che dà il nome alla serie. Ha perso la vista a dodici anni ma questo per lei non è un limite.

Michele Liguori (Michelangelo Agilulfo dei conti Liguori), interpretato da Giuseppe Zeno, un ispettore di polizia di nobili origini con un passato segnato da problemi familiari.

Mauro Bacigalupo, interpretato da Enzo Paci, vicequestore aggiunto che, nonostante si scontri spesso con Blanca e Liguori per il modo in cui affronta i casi, si rivela un professionista con un forte senso del dovere.

Nanni Busalla, interpretato da Pierpaolo Spollon, per tutti è un giovane cuoco, prima su un peschereccio poi in un ristorante di Genova. Solo in un secondo momento rivela la sua identità a Blanca: è in realtà Sebastiano Russo, accusato di aver ucciso Beatrice. Un uomo che ha trascorso quindici anni in prigione per omicidio, e vuole vendicarsi di Blanca per averlo denunciato.

Alberto Repetto, interpretato da Antonio Zavatteri, è lo zio di Blanca e un importante magistrato.

Nello Carità, interpretato da Gualtiero Burzi, è un agente del commissariato San Teodoro che nutre quasi da subito una sincera ammirazione per le capacità di Blanca.

Stella, interpretata da Federica Cacciola, è un’estetista, nonché la migliore amica della protagonista.

Lucia Ottonello, interpretata da Sara Ciocca, è la figlia di Gianni che, rimasto senza lavoro in seguito al crollo del Ponte Morandi, ha un problema con gli alcolici. Si lega a Blanca con un sincero affetto.

Leone Ferrando, interpretato da Ugo Dighero, è il padre della protagonista.

Blanca https://www.instagram.com/blancalaserie/ https://www.youtube.com/@rai Maria Chiara Giannetta https://www.instagram.com/mariachiaragiannetta_official/ Giuseppe Zeno https://www.instagram.com/giuseppezeno/ Enzo Paci https://www.instagram.com/paci.enzo/ Pierpaolo Spollon https://www.instagram.com/pierpaolospollon/ https://www.tiktok.com/@pierpaolospollon Antonio Zavatteri https://www.instagram.com/antoniozavatteri/ Gualtiero Burzi https://www.instagram.com/gualtieroburzi/ Federica Cacciola https://www.instagram.com/_federica_cacciola/ https://www.tiktok.com/@federicacacci Sara Ciocca https://www.instagram.com/saraciocca_official/ Ugo Dighero https://www.instagram.com/ugodighero/

La trama di Blanca

La serie televisiva Blanca ruota intorno alle vicende della sua protagonista omonima. Blanca Ferrando è una giovane donna che ha perso la vista quando aveva dodici anni a causa di un incendio. Lo stesso dramma le ha portato via anche sua sorella maggiore, Beatrice. L’incidente sembra essere stato provocato dal fidanzato di quest’ultima, Sebastiano, e da allora Blanca, spinta da un forte senso di giustizia, decide di voler entrare in polizia, andando contro il parere di tutti e ostacolata soprattutto da suo zio, un importante magistrato.

Da adulta, finalmente, riesce a ottenere uno stage in un commissariato di Genova. In quel momento sembra sia giunto il momento per lei di realizzare il sogno della sua vita. Qui però si scontra con la diffidenza di tutti, incapaci di comprendere quanto possa essere d’aiuto. Ben presto Blanca riesce a dimostrare tutte le sue capacità, le sue qualità e i suoi punti di forza. Si rivela infatti specializzata nel décodage dei file audio. In altre parole la giovane detective mostra di avere la capacità di analizzare suoni e rumori che sfuggono a un udito meno sviluppato del suo, nelle telefonate e nelle intercettazioni.

Blanca viene così accettata a lavoro, anche perché aiutata, come sempre, da chi non la lascia mai sola: la sua migliore amica Stella e il suo fidato cane guida Linneo, un bulldog americano femmina.

Superata la diffidenza, si ritrova a dover affrontare altre sfide, come quella sentimentale: l’ispettore Michele Liguori e il giovane cuoco Nanni Busalla, entrambi con un passato segnato da drammi familiari, si mostrano ben presto interessati a lei. Con scopi, però, decisamente diversi

Chi è Maria Chiara Giannetta, la protagonista di Blanca

La protagonista dell’omonima serie televisiva, Blanca, è interpretata dall’attrice italiana Maria Chiara Giannetta. Nata a Foggia il 20 maggio 1992, trascorre l’infanzia a Sant’Agata di Puglia, dove prende parte, seppur a livello amatoriale, ai suoi primi spettacoli teatrali. Ha quindi le idee chiare fin da subito: inizia a studiare recitazione al Teatro dei Limoni di Foggia e, all’età di diciannove anni, entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Iniziano così ad arrivare i suoi primi ruoli importanti: nel 2011 interpreta Hunyak-Kitty Baxter nel musical teatrale Chicago; nel 2012 è impegnata in ben due spettacoli teatrali, Girotondo per la regia di Guglielmo Ferraiola e Il gatto con gli stivali per la regia di Giuseppe Rascio; a cavallo tra il 2012 e il 2013 è nello spettacolo teatrale I racconti di Silente per la regia di Paola Capuano.

Il suo debutto per il piccolo schermo avviene invece nel 2014 quando ottiene un piccolo ruolo nel venticinquesimo episodio della nona stagione della famosa serie italiana Don Matteo. Torna al teatro nel 2016 nel cast di Gretel. Un viaggio di solo ritorno e anche in tv, sia nella miniserie Baciato dal sole, nel ruolo di Angela, sia con un ruolo minore nel secondo episodio della prima stagione della serie L’allieva. Nello stesso anno debutta sul grande schermo: è al cinema nel ruolo di Loretta nel film La ragazza del mondo.

La sua carriera di attrice televisiva è ormai in ascesa e nel 2017 la porta a interpretare Mariella Santorini nella quarta stagione della serie Un passo dal cielo e Asia nella quarta stagione della serie Che Dio ci aiuti. Nel 2018 ritorna alle origini con Don Matteo: viene scelta per interpretare il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, ruolo per la prima volta assegnato a una donna nella famosa serie, giunta all’undicesima stagione. Sempre nel 2018 torna al cinema con due film, Ricordi? e Tafanos, e nel 2019 è invece Elena nel film Mollami e Alice in Bentornato Presidente.

L’anno successivo prende parte al video musicale del singolo Sembro matto di Max Pezzali, ambientato nell’universo di Don Matteo e nel 2021 partecipa alla serie Buongiorno, mamma!, dove recita al fianco di Raoul Bova.

Il 2021 è l’anno in cui viene scelta per interpretare Blanca nella serie omonima e per questo ruolo, nel 2022, viene premiata ai Nastri d’argento per le Grandi Serie come migliore attrice protagonista. Per interpretare al meglio il suo personaggio, Maria Chiara si è avvalsa del supporto di cinque tutor non vedenti, i quali l’hanno aiutata in particolare a immedesimarsi nella vita di una persona priva del senso della vista.

Il 4 febbraio 2022, Maria Chiara Giannetta ha avuto anche l’onore di essere la co-conduttrice della quarta serata del 72º Festival di Sanremo. In questa occasione ha scelto di invitare sul palco i suoi tutor per ringraziarli e descrivere al pubblico e ai telespettatori la delicata e impegnativa preparazione del suo personaggio.

Oltre alla sua carriera di attrice, Giannetta non ha tralasciato gli studi: si è infatti laureata in lettere presso l’Università degli Studi di Foggia.

Per quanto riguarda la sua vita personale, sulla quale è molto riservata, ha dichiarato di essere fidanzata da oltre cinque anni con Davide Marengo, regista e sceneggiatore napoletano, di vent’anni più grande di lei. I due convivono, ma per ora non sono sposati.

Quando esce e quanti episodi avrà la seconda stagione di Blanca

La prima stagione della serie televisiva Blanca è stata un enorme successo di critica e pubblico. Proiettata in anteprima il 6 settembre 2021 durante la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 22 novembre al 21 dicembre 2021, ma già l’8 dicembre il produttore Luca Bernabei ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione.

La prima stagione è composta da sei episodi i cui titoli sono:

Senza occhi Fantasmi Io ballo da sola Blu profondo Macchie Tornando a casa

Le riprese della seconda stagione sono iniziate il 21 novembre 2022, tra Roma, Genova e Camogli (provincia di Genova) e sono terminate il 9 maggio 2023. Probabilmente, così come la prima, anche la seconda stagione sarà composta da sei episodi e potrebbe essere simile anche il periodo di messa in onda. La Rai non ha ancora confermato una data ufficiale di uscita per la seconda stagione di Blanca ma dovrebbe essere prevista per il prossimo autunno-inverno, sempre su Rai 1.

Ma dove si possono vedere e recuperare gli episodi precedenti di Blanca? Oltre alle repliche sui canali Rai, è possibile recuperare le puntate anche su RaiPlay, la piattaforma gratuita di video on demand e streaming di proprietà della Rai.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Blanca

Le riprese della seconda stagione di Blanca sono ultimate il 9 maggio 2023. Non abbiamo quindi ancora anticipazioni sui nuovi episodi della serie. Nelle scorse settimane però sono state diffuse alcune foto in cui in una si vede Blanca sotto la pioggia in compagnia di Sebastiano. In un’altra la protagonista è da sola mentre sorride con Linneo al suo fianco, mentre nella terza è in posa con l’ispettore Michele Liguori.

Sembrerebbe quindi che la protagonista, nella seconda stagione, si troverà al centro di una sorta di triangolo amoroso: la storia con l’ispettore Liguori proseguirà, ma ci saranno delle insidie da parte di Sebastiano, e anche la presenza di un’altra donna.

Vedremo infatti emergere la gelosia della protagonista a causa dell’affiancamento di una nuova collega all’ispettore Liguori.

Nei nuovi episodi della seconda stagione verranno anche approfonditi alcuni aspetti legati alla famiglia della giovane detective. Verranno svelati segreti che porteranno non pochi scompigli, e Lucia avrà un ruolo sempre più importante nella vita della protagonista. Dal punto di vista professionale, il personaggio interpretato da Maria Chiara Fraschetta diventerà invece a tutti gli effetti una consulente di Polizia e al suo fianco e come sempre ritroveremo il fidato cane guida Linneo, il bulldog femmina che la protegge.

Blanca e Linneo: razza e curiosità sul cane della serie

Il fidato cane guida di Blanca, che potremmo definire quasi co-protagonista all’interno della serie, in realtà si chiama Fiona, ha tre anni ed è un esemplare di bulldog americano. Questo splendido animale è stato addestrato da Carolina Basile e dal collaboratore Maikol Camilli. I due, per ovvi motivi, affiancano il cast durante le riprese.

Il bulldog americano è una razza canina molossoide, una famiglia di razze canine selezionate per servire l’uomo in tutti quei compiti che richiedono forza e resistenza. Originaria degli USA e selezionata dagli allevatori John D. Johnson e Allen Scott, non è riconosciuta dalla FCI.

In generale si riconoscono due tipologie di bulldog americano: il “Bully”, o bulldog o “classico”, conosciuto anche come “Johnson”, perché selezionato in origine dall’omonimo allevatore, e lo “standard”, famoso anche come “performance” o “Scott”, selezionato appunto da Alan Scott. Queste sono le due tipologie più comuni e diffuse in tutto il mondo, ma ne esistono almeno altre tre ibride.

Tornando al cane della serie Blanca, in molti si sono chiesti come mai abbia un nome maschile nonostante sia femmina, dilemma che viene risolto nella serie stessa. Linneo viene donato, ancora cucciolo, alla protagonista poco dopo l’incendio che le costa la vita. A regalarglielo è suo padre. L’uomo era convinto che si trattasse di un esemplare maschio. Blanca in un episodio spiega che forse suo padre, avendo avuto solo figlie femmine, si era auto-convinto che il cane non poteva che essere maschio. A scoprire il vero sesso del cagnolino era stata proprio lei, tastandole la pancia. Il nome Linneo ormai era però riconosciuto dal cane e così le è rimasto in eredità. Come si può intuire, deriva da Carlo Linneo (Carl Nilsson Linnaeus) medico, botanico, naturalista e accademico svedese vissuto nel Settecento, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi.

Il vero padrone di Linneo, o meglio di Fiona, è Marco Straccia, il quale non ha mai lasciato sola la sua cucciola, seguendola attentamente sul set della serie televisiva. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato di averla adottata nel 2018. Ha poi conosciuto per caso l’addestratrice Carolina Basile, che ha notato subito il carattere paziente e predisposto all’obbedienza della cagnolona. Qualità che l’hanno resa perfetta per la vita sul set. Intelligente e duttile, Fiona ha imparato in pochissimo tempo a rallentare l’andatura, diventando un perfetto cane guida, nonostante il bulldog americano non sia esattamente la razza tipica per questo ruolo. Generalmente come cani guida si scelgono infatti dei labrador, pastori tedeschi o golden retriever. In poco tempo la Fiona ha anche rafforzato il rapporto con la protagonista, l’attrice Maria Chiara Giannetta, con la quale ha instaurato una perfetta sintonia. Proprio come le migliori coppie di attori.

Colonna sonora e musiche di Blanca

La realizzazione della colonna sonora della prima stagione della serie televisiva Blanca è stata affidata al gruppo musicale Calibro 35, celebre formazione funk-jazz italiana che compone colonne sonore per cinema e televisione. Il gruppo ha scelto di costruire una colonna sonora su sonorità funk con texture sonore ambient, glitch, romance. Come si può notare, le musiche di Blanca alternano anche tinte soul ad elementi più elettronici, campionatori e synth. Ovviamente lo sviluppo della colonna sonora ha tenuto in considerazione la narrazione sia del personaggio che dà il nome alla storia, appassionata di musica funk, sia del suo modo “diverso” di percepire il mondo, e anche delle vicende di investigazione, le storie sentimentali, tristi o gioiose che si alternano nei vari episodi.

I Calibro 35 sono stati affiancati dalla direzione artistica proprio da Andrea Bocelli e hanno lavorato con interpreti provenienti da culture e paesi diversi per poter creare un’esperienza musicale più immersiva possibile.

Oltre ai brani puramente strumentali sono presenti, quindi, anche alcune canzoni che vedono la partecipazione di MEI e Arya Delgado, Gorka, Tahnee Rodriguez, Tom Newton e Elisa Zoot. Ecco tutti i titoli che compongono la colonna sonora di Blanca:

Ready Steady, feat. MEI & Arya Delgado That Kind Of Feeling Cool Funk Tema di Blanca (Risoluzione) White Shark, feat. Elisa Zoot Indagini La Ragazza Col Cane Negli Abissi I See Through You, feat. Elisa Zoot Fantasmi nel Palazzo Villapizzone Colossei e Container The World is Blind, feat. Tahnee Rodriguez Danza dei Bottoni Lavanderia a Gettoni Ricordi Drammatico Tensivo The Hardest Day Of My Life, feat. Tom Newton Tema di Blanca (Al Buio) Genova Chiama, feat. Gorka Afrobar Danza della Pioggia It’s a Man’s Man’s Man’s World, feat. Marina Maximilian

In particolare la canzone Ready Steady con MEI e Arya Delgado è diventata una vera e propria hit.

Tutte le musiche di Blanca sono disponibili, come album a cura del gruppo Calibro 35, su diverse piattaforme streaming, tra cui Amazon Music o Spotify.