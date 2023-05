Bridgerton 3: uscita e cosa dobbiamo aspettarci

Bridgerton è una serie televisiva statunitense prodotta da Shonda Rhimes basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la cosiddetta Reggenza inglese, ossia quel periodo che va dal 1811 al 1820 e che apre la fase conclusiva dell’Era georgiana. Un periodo storico che deve il suo nome alla reggenza del principe di Galles, Giorgio Augusto Federico, per adempiere ai poteri e agli oneri del padre, Giorgio III, quando questi venne riconosciuto inabile al governo. Nonostante l’ambientazione precisa, la serie si discosta in parte dalla realtà storica ed è infatti caratterizzata da una sorta di società utopica nell’età della Reggenza inglese, un mondo in cui i monarchi e i nobili britannici sono anche neri o mulatti e non c’è spazio per il razzismo.

La celebre serie ha debuttato con la prima stagione il 25 dicembre 2020 su Netflix, ed è stata sin da subito acclamata dai telespettatori. Ogni stagione è autoconclusiva ed è incentrata su uno dei fratelli Bridgerton: Daphne (protagonista della prima), Anthony (protagonista della seconda), Colin (protagonista della terza), Benedict, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth.

Dopo le prime due fortunatissime stagioni, nell’aprile del 2022 è stata annunciata anche la produzione di uno spin-off, nonché prequel, dedicato al personaggio della Regina Carlotta, moglie di re Giorgio III. La mini serie ha debuttato il 4 maggio 2023 sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la serie madre, rinnovata per altre due stagioni, sono state già ultimate le riprese della terza nel mese di marzo 2023. Sappiamo perciò che Colin Bridgerton ne è di fatto il protagonista, nonostante in molti credessero, basandosi sull’ordine dei romanzi, che sarebbe toccato a Benedict. Tra le altre novità della terza e quarta stagione, inoltre, sappiamo che Jess Brownell ha preso il posto di Chris Van Dusen come showrunner. La data ufficiale di uscita non è ancora stata resa nota, ma sono già trapelate alcune anticipazioni molto interessanti.

Bridgerton | Season 3 Now in Production | Netflix

La trama di Bridgerton 3

La serie tv Bridgerton è stata accolta sin dalla prima stagione molto positivamente sia per la trama che per le ambientazioni e i costumi.

La stagione d’esordio si concentra sulla quartogenita Daphne Bridgerton e sulla sua storia complicata e ricca di intrighi con il fascinoso e misterioso Duca di Hastings, Simon Basset.

La seconda, invece, è dedicata alle vicende del primogenito dei Bridgerton, Anthony, e alla sua bizzarra e inusuale ricerca di una moglie.

Nelle prime due stagioni quindi si segue l’ordine dei libri su cui è basata l’intera serie. Motivo per cui molti fan hanno ritenuto naturale ipotizzare che la terza continuasse con il soggetto del terzo romanzo, dedicato alla storia d’amore tra Benedict, il secondo figlio maschio di Lady Violet e Lord Edmund, e Sophie Beckett. Invece, non sarà questo il tema della terza stagione. La storia raccontata sarà quella di Colin Bridgerton, protagonista del quarto romanzo, e in particolare ci si concentrerà sul suo rapporto con Penelope. Nonostante questo salto rispetto ai romanzi, sono presenti nella terza stagione anche Anthony e Kate con un approfondimento sul loro rapporto, e Benedict rimane una parte vitale della storia, così come Eloise, che potrebbe mantenere un ruolo rilevante.

Netflix ha infatti rilasciato la trama ufficiale della stagione numero tre di Bridgerton, in cui si annuncia che Penelope Featherington ha rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton e ha deciso di trovare un marito. Cerca quindi, nonostante la mancanza di fiducia in se stessa, di trovare qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare a essere anche Lady Whistledown, il suo alter ego, e che la porti lontano da sua madre e dalle sue sorelle. I tentativi di Penelope però falliscono e, nel frattempo, Colin torna dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Nonostante questo, si rende subito conto che l’amica lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la fiducia di Penelope vediamo, in questa stagione, Colin che si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare un marito. Le sue lezioni iniziano a funzionare molto bene, forse troppo, portando il ragazzo a un punto di snodo fondamentale: deve capire di quale natura siano i suoi veri sentimenti per Penelope.

Della terza stagione di Bridgerton conosciamo, tra l’altro, anche il titolo del primo episodio ,svelato dall’attrice che interpreta Penelope, Nicola Coughlan: Out of the Shadows, ossia Fuori dall’ombra.

Chi è il protagonista maschile di Bridgeton 3

I protagonisti della terza stagione di Bridgerton sono Colin Bridgerton, interpretato da Luke Newton, e Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan. Contro ogni pronostico, dunque, il nuovo protagonista maschile è il terzogenito della famiglia Bridgerton. Scopriamo qualcosa in più dell’attore che lo interpreta.

Nato a Worthing, in Inghilterra, il 5 febbraio 1993, e cresciuto a Shoreham-by-Sea, Luke ha studiato al Greater Brighton Metropolitan College e per il suo futuro attoriale ha frequentato la BRIT School e successivamente la London School of Musical Theatre. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2010, quando ha recitato nella serie televisiva The Cut. In seguito ha ottenuto ruoli minori nelle serie Mr Selfridge e Doctors e nel 2013 ha fatto il suo debutto sulle scene del teatro del West End nel musical The Book of Mormon, come sostituto di Elder Price, il protagonista.

Tra il 2016 e il 2017 ha interpretato uno dei protagonisti, Ben Evans, nella serie televisiva The Lodge. Ma la sua vera svolta lavorativa e la conseguente fama internazionale è arrivata dal 2020, quando viene scelto per interpretare il ruolo di Colin nella fortunata serie Bridgerton. Per quanto riguarda la sua vita privata, sembrerebbe che l’attore si sia separato da poco dalla sua fidanzata di lunga data, Jade Davies, e sia quindi single. Diversi tabloid britannici hanno confermato la notizia ad aprile 2023, ma la separazione sembra sia avvenuta mesi prima. Senza perdere tempo, Luke Newton si sarebbe poi iscritto a Raya, una dating app riservata esclusivamente alle celebrità.

Quali sono gli attori protagonisti delle passate stagioni di Bridgerton

Sono diversi i protagonisti principali delle vicende legate alla famiglia Bridgerton. In attesa della nuova serie, ripercorriamo il cast delle prime due stagioni:

Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor nelle prime due stagioni, protagonista femminile della prima, è la quartogenita della famiglia Bridgerton e acquisisce il titolo di duchessa dopo aver sposato Simon Basset;

Simon Basset, interpretato da Regé-Jean Page, è il protagonista maschile della prima stagione, una vecchia conoscenza di Anthony Bridgerton che finisce per innamorarsi di Daphne e per sposarla;

Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, protagonista maschile della seconda stagione e primogenito della famiglia Bridgerton, eredita il titolo e il ruolo di capofamiglia alla morte del padre;

Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley, è la protagonista femminile della seconda stagione, futura moglie di Anthony Bridgerton;

Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan, è la migliore amica di Eloise Bridgerton, ed è anche autrice di Lady Whistledown, alter ego che tiene nascosto a tutti, tranne che a Madame Delacroix.

Bridgerton | Trailer ufficiale | Netflix

Gli altri componenti della famiglia Bridgerton, e personaggi ricorrenti delle prime stagioni, sono:

Violet Bridgerton, interpretata da Ruth Gemmell, la vedova di Lord Bridgerton nonché madre degli otto fratelli;

Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, il secondogenito dei Bridgerton;

Eloise Bridgerton, interpretata da Claudia Jessie, quintogenita dei Bridgerton, ragazza animata da idee femministe e molto determinata;

Francesca Bridgerton, interpretata da Ruby Stokes nelle prime due stagioni e da Hannah Dodd dalla terza stagione, la sestogenita dei Bridgerton;

Gregory Bridgerton, interpretato da Will Tilston, settimo e penultimo figlio dei Bridgerton;

Hyacinth Bridgerton, interpretata da Florence Hunt, la figlia minore, l’ultima dei Bridgerton.

I componenti della famiglia Featherington, oltre a Penelope che è la minore tra le figlie, sono:

Marina Thompson, interpretata da Ruby Barker, presente nella prima stagione e come guest star nella seconda;

Archibald Featherington, interpretato da Ben Miller, presente solo nella prima stagione, è il padre della famiglia, ucciso dai suoi debitori a causa delle scomesse a cui era dedito;

Portia Featherington, interpretata da Polly Walker, la matriarca della famiglia Featherington;

Philippa Featherington, interpretata da Harriet Cains, seconda figlia dei Featherington;

Prudence Featherington, interpretata da Bessie Carter, la figlia maggiore dei Featherington;

Jack Featherington, interpretato da Rupert Young, presente dalla seconda stagione, è un lontano cugino con possedimenti in America e colui che di diritto diventa il nuovo Lord Featherington dopo la morte di Archibald.

Nella seconda stagione conosciamo anche il personaggio di Edwina Sharma, interpretata da Charithra Chandran, la sorella di Kate, e anche Mary Sheffield Sharma, interpretata da Shelley Conn, cioè la madre di Edwina e matrigna di Kate. Ma come non menzionare la Regina Carlotta, interpretata da Golda Rosheuvel, presente sin dalla prima stagione, altro personaggio amatissimo dai fan.

BRIDGERTON - Stagione 2 | Trailer italiano

Dalla terza stagione di Bridgerton si uniscono al cast alcune new entry:

Marcus Anderson, interpretato da Daniel Francis, un uomo di grande fascino che attira l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società e di conseguenza l’invidia e l’ira di altri uomini;

Lord Debling, interpretato da Sam Phillips, un nobile geniale che otterrà a sua volta il favore di alcune giovani donne, grazie al suo titolo nobiliare;

Harry Dankworth, interpretato da James Phoon, un giovane che cerca di compensare con la sua bellezza la mancanza di acume;

Lady Tilley Arnold, interpretata da Hannah New, una ragazza divenuta vedova molto presto.

Bridgerton https://www.instagram.com/bridgertonnetflix/ Phoebe Dynevor https://www.instagram.com/phoebedynevor/ Golda Rosheuvel https://www.instagram.com/goldarosheuvel/ Jonathan Bailey https://www.instagram.com/jbayleaf/ Luke Newton https://www.instagram.com/lukenewtonuk/ Nicola Coughlan https://www.instagram.com/nicolacoughlan/ https://www.tiktok.com/@nicolacoughlan Ruby Barker https://www.instagram.com/rubybarker/ Adjoa Andoh https://www.instagram.com/adjoa.andoh/ Polly Walker https://www.instagram.com/officialpollywalker/ Florence Hunt https://www.instagram.com/florencehunt_/ https://www.tiktok.com/@flothe2nd Hannah Dodd https://www.instagram.com/hannahfkdodd/ Martins Imhangbe https://www.instagram.com/martins_imhangbe_/ Will Tilston https://www.instagram.com/will_tilston/ https://www.tiktok.com/@willtilston_ Bessie Carter https://www.instagram.com/missbessb/ Simone Ashley https://www.instagram.com/simoneashley/ Shelley Conn https://www.instagram.com/theshelleyconn/ Regé-Jean Page https://www.instagram.com/regejean/ https://www.tiktok.com/@regejeanpage

Bridgerton: trama del libro di Julia Quinn da cui è tratto

I libri della scrittrice americana Julia Quinn (pseudonimo di Julie Pottinger) da cui è tratta la serie originale Netflix sono riuniti sotto il titolo La saga dei Bridgerton. Di genere romance storico, la saga pubblicata dal 2000 al 2013 è stata per diciannove volte nella classifica dei Best Seller di New York ed è stata tradotto in oltre trenta lingue diverse. Uno dei nove volumi che la compongono è stato anche vincitore del RITA Award nel 2007 come miglior romance storico.

Questi i titoli di tutti i volumi della saga:

Il Duca e io Il Visconte che mi amava La proposta di un gentiluomo Un uomo da conquistare A sir Phillip con amore Amare un Libertino Tutto in un Bacio Il vero amore esiste Felici per sempre

Dopo circa sette anni dalla pubblicazione dell’ultimo romanzo, nel 2020, La saga dei Bridgerton viene scelta per il debutto sul piccolo schermo grazie alla serie originale Netflix Bridgerton.

Ripercorriamo brevemente la trama di tutti i vari volumi. Nel primo romanzo, Il Duca e io, ambientato nella Londra del 1813, vengono raccontate le vicende di Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings, alle prese con le continue proposte di matrimonio da parte di madri dell’alta società, tra le quali spicca la madre di Daphne Bridgerton. La quartogenita della nota famiglia ha appena debuttato in società ed entrmbi, per sfuggire alle varie proposte di matrimonio e alle pressioni che li tormentano, stringono un patto e decidono di fingersi fidanzati. Con il passare del tempo però la finzione si trasformerà in realtà.

Il Visconte che mi amava, il secondo volume, è ambientato nel 1814 e si concentra sulle vicende di Anthony Bridgerton, lo scapolo più ambito di Londra. Il matrimonio però non è nelle sue priorità, o almeno questo vuole far credere a tutti. Lui ha già scelto la sua futura moglie, ossia Edwina Sheffield, soprannominata “lo Splendore”. La giovane si rifiuta però di accettare la proposta di matrimonio, se non con la benedizione di sua sorella maggiore, Kate. Quindi, per riuscire a coronare il suo sogno d’amore, Anthony deve prima conquistare la più grande delle sorelle.

Nel terzo volume, La proposta di un gentiluomo, le vicende protagoniste sono quelle relative a Sophie Beckett, figlia illegittima del conte di Penwood, che da sempre è stata trattata come una domestica. Riesce però a prendere parte al ballo in maschera di Lady Bridgerton, e qui incontra il bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia. Il loro incontro resta nel cuore di entrambi. Si separano a fine serata, ma lui giura di conservare il suo amore per lei e di sposarla. Anni dopo incontra nuovamente Sophie, stavolta senza la maschera. Non la riconosce e i suoi sentimenti per la sconosciuta del ballo vacillano. Ma le due donne per cui batte il suo cuore sono, in realtà, la stessa persona.

Un uomo da conquistare, il quarto volume della saga, racconta di Penelope Featherington, da sempre invaghita di Colin Bridgerton, fratello della sua migliore amica. I due sono cresciuti insieme e Penelope è convinta di conoscerlo davvero, almeno fino a quando scoprirà un segreto dell’uomo. Ma anche la ragazza nasconde un segreto che Colin vuole scoprire a tutti i costi.

A sir Phillip con amore racconta invece le vicende di sir Philip Crane che chiede la mano di Eloise Bridgerton, convinto che lei sia una zitella come le altre, senza pretese e manipolabile. Eloise si dimostra però non solo bellissima ma anche determinata.

Il sesto volume della saga, Amare un Libertino, racconta invece le vicende di Michael Stirling, libertino incallito che decide di cambiare vita dopo aver visto Francesca Bridgerton. Lui si innamora come mai avrebbe creduto di saper fare, ma lei non può ricambiarlo. Si rivedono dopo anni, e dopo che Michael ha affrontato un viaggio nel tentativo di dimenticarla. Le cose però sono cambiate e forse finalmente potranno vivere la loro storia d’amore.

Tutto in un Bacio racconta le vicende di Gareth St. Claire che, per salvare la sua eredità, vuole tradurre dall’italiano un diario di famiglia. Gareth per realizzare questa impresa si affida a Hyacinth Bridgerton, per la quale, pagina dopo pagina, scoprirà di provare un sentimento più profondo della semplice collaborazione.

Il vero amore esiste, l’ottavo volume, racconta di Gregory Bridgerton, un ragazzo romantico che trova finalmente la donna dei suoi sogni. Lei però è già innamorata di un altro. La sua amica Lucy decide di aiutarlo a conquistarla, ma col passare dei giorni è lei a innamorarsene. Gregory la ricambia, ma lei è già promessa a un altro uomo.

Felici per sempre, libro che segna la fine de La saga dei Bridgerton, contiene gli otto secondi epiloghi delle otto storie dei fratelli Bridgerton, una serie di finali che raccontano ciò che è accaduto dopo la fine delle varie storie raccontata nei precedenti otto volumi.

Dove vedere Bridgerton 3 e le stagioni passate

Le riprese della nuova stagione di Bridgerton, la terza, sono terminate nella primavera del 2023, subendo di fatto dei ritardi per la messa in onda. I nuovi episodi non hanno ancora una data uffciale di uscita, ma calcolando i tempi per la postproduzione potrebbero essere disponibili negli ultimi mesi del 2023 o, se dovessero subire altri ritardi, all’inizio del 2024.

In ogni caso, tutti gli episodi delle prime due stagioni della serie sono disponibili sulla piattaforma Netflix, visibili solo attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento.

Prima stagione 8 episodi 2020 Seconda stagione 8 episodi 2022

Spin-off di Bridgerton: La regina Carlotta

Su Netflix sono disponibili, dal 4 maggio 2023, i sei episodi dello spin-off prequel La regina Carlotta - Una storia di Bridgerton, che ha ricevuto grande attenzione mediatica e l’apprezzamento di pubblico, critica e dei fan della serie madre.

La mini-serie, creata sempre da Shonda Rhimes, narra della conoscenza, dell’amore e del matrimonio tra la regina Carlotta, qui interpretata in età giovanile da India Amarteifio, e re Giorgio III, qui interpretato da Corey Mylchreest. L’unione tra i due appare tormentata da un segreto sin dall’inizio, ma l’amore è sincero e profondo, anche quando la malattia mentale del giovane re si rende sempre più evidente. In questo spin-off, nonché prequel della serie Bridgerton, si raccontano anche le vicende delle due giovani donne amiche della regina: Lady Agata Danbury e Violet Ledger, ossia la futura viscontessa Bridgerton e madre degli otto fratelli.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton | Trailer ufficiale | Netflix