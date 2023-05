Call My Agent – Italia: il successo del remake italiano di una serie francese

Attesissimo dai molti fan del prodotto originale, Call My Agent – Italia è il remake in salsa italiana della serie televisiva francese Dix pour cent del 2015, trasmessa su France Télévisions. La versione italiana, prodotta da Sky Studios e Palomar, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan, è finalmente disponibile dal 20 gennaio 2023 su Sky Serie ed è stata già rinnovata per una seconda stagione, le cui riprese sono programmate nel mese di maggio 2023. Il successo della serie è dovuto in larga parte a un fatto inequivocabile: ha mostrato al pubblico il dietro le quinte di un mondo, quello dello spettacolo, spesso imprescrutrabile agli occhi dei più. Poter curiosare al di là di ciò che è possibile vedere è sempre stato, infatti, un sogno per gli appassionati di televisione, cinema, musica e quant’altro. Call My Agent risponde, seppur tramite la finzione scenica, a questa esigenza. In molti sono curiosi di sapere di cosa si occupano gli agenti, come sono davvero i loro rapporti con gli attori, i conduttori e tutti i personaggi dello spettacolo, cosa possono davvero decidere e come vengono trattate le figure che si occupano di tutto ciò che precede lo spettacolo.

Call My Agent ci mostra esattamente tutto questo e molto di più, diventando anche un omaggio al cinema italiano e a Roma. Scopriamo insieme come si è sviluppato il progetto e chi sono i protagonisti dell’adattamento italiano della serie cult francese.

Cast e protagonisti di Call My Agent – Italia

La serie televisiva italiana Call My Agent riprende molto della serie madre francese. Tuttavia gli attori sono tutti italianissimi. I protagonisti sono gli agenti, e gli assistenti, di una fittizia agenzia di management di attori e delle persone dello spettacolo che rappresentano. Vediamo prima i protagonisti dell’agenzia, presenti in ogni episodio:

Vittorio Baronciani, interpretato da Michele Di Mauro, è l’avvocato cinquantacinquenne, ambizioso e sicuro di sé, che sembra essere destinato a ereditare l’Agenzia Claudio Maiorana. Un uomo forte, sicuro di sé, sposato con una donna ricca e con un figlio che vuole fare l’attore. Ma anche lui nsconde un segreto: il suo nome è Camilla.

Lea Martelli, interpretata da Sara Drago, è l’agente più talentuosa dell’agenzia, una stakanovista instancabile che vuole sapere tutto ciò che arriva in agenzia. Ama anche uscire la sera, partecipare a eventi mondani e fare le ore piccole;

Gabriele Di Lillo, interpretato da Maurizio Lastrico, è l’omone dal cuore grande dell’agenzia. Ha un unico grande difetto: non sa dire bugie. In compenso è simpatico e gentile con tutti e Lea è la sua migliore amica. Insieme condividono il motto “Mai innamorarsi delle attrici”;

Elvira Bo, interpretata da Marzia Ubaldi, è una veterana della CMA, lavora in Agenzia fin dalla sua fondazione e per questo conosce tutti e lavora con i clienti più importanti. Una donna colta e dalla battuta pronta, innamorata di un cagnetto di razza Papillon da cui non si separa mai.

Camilla Zanon, interpretata da Paola Buratto, ha solo vent’anni ed è l’ultima arrivata in Agenzia. Una ragazza ingenua e inesperta con tanta voglia di imparare. Il suo ruolo è quello di assistente di Lea. Ma è anche il segreto di Vittorio.

Pierpaolo Puglisi, interpretato da Francesco Russo, è l’assistente di Gabriele Di Lillo e suo più fidato consigliere. Ama il glamour, le star e i pettegolezzi, ed è molto abile nel suo lavoro.

Monica Ferri, interpretata da Sara Lazzaro, è l’efficiente assistente di Vittorio, lo adora ed è la prima a insospettirsi all’arrivo di Camilla;

Sofia De Rosa, interpretata da Kaze, è la bella trentenne che lavora al desk della reception della CMA. Viene proposta per un casting da Gabriele e si scopre così il suo enorme talento per la recitazione;

Luana Pericoli, interpretata da Emanuela Fanelli, è una outsider dell’Agenzia. Non è un’agente ma neanche una buona cliente. Si tratta di un’attrice con molta autostima e pochi lavori, polemica e fastidiosa, Elvira non riesce a mandarla via nonostante le pressioni dei soci a causa delle sue numerose incursioni nella sede della CMA, a cui in fondo è affezionata.

Invece, tra le guest star che interpretano se stessi nel ruolo di eccentriche ed esigenti persone dello spettacolo (ma non solo) con cui gli agenti hanno a che fare, possiamo ritrovare alcuni personaggi noti e amatissimi: Paola Cortellesi, Alberto Angela, Paolo Genovese, Paolo Sorrentino, Pif, Livio Beshir, Ivana Spagna, Pierfrancesco Favino, sua moglie Anna Ferzetti e le loro figlie Greta e Lea Favino, Piera Detassis, Joe Bastianich, Federico Ielapi, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Dominique Besnehard e Corrado Guzzanti.

Call My Agent Michele Di Mauro Sara Drago Maurizio Lastrico Paola Buratto Sara Lazzaro Kaze Emanuela Fanelli Paola Cortellesi Alberto Angela Paolo Genovese Paolo Sorrentino Pif Livio Beshir Ivana Spagna Pierfrancesco Favino Anna Ferzetti Piera Detassis Joe Bastianich Federico Ielapi Matilda De Angelis Stefano Accorsi Corrado Guzzanti

Trama di Call My Agent – Italia

Nell’edizione italiana di Call My Agent le vicende, molto simili per alcuni aspetti all’edizione francese, ruotano intorno a un’agenzia di management di attori, la Claudio Maiorana Agency (CMA), con sede a Roma. Nei vari episodi della prima stagione seguiamo le vite degli agenti e dei loro assistenti e li vediamo risolvere, o provare a farlo, dividendosi tra lavoro e vita privata, i tragicomici problemi quotidiani che hanno con le persone dello spettacolo che rappresentano e di cui devono gestire le personalità e le stramberie artistiche.

La serie ci mostra a tutti gli effetti il dietro le quinte dello show business italiano, omaggiando o mettendo in luce la bravura e la professionalità di chi si occupa di gestire le carriere, e in un certo qual modo le vite, delle star. Gli agenti Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono l’anima della CMA e, ognuno con il proprio stile, sono i migliori manager in circolazione. Tra giornate frenetiche e notti mondane sono pronti a tutto pur di far brillare i loro clienti, diventando all’occorrenza anche confidenti e psicologi per questi ultimi. Le cose si fanno più complicate con la partenza del fondatore dell’Agenzia, Claudio Maiorana. Insieme ai loro fidati assistenti, però, i manager riescono a districarsi in un modo o nell’altro tra red carpet e duro lavoro, fra i tanti imprevisti e le rivalità, tra alleanze e set cinematografici.

Come ad esempio nel primo episodio, in cui vediamo l’agente Gabriele Di Lillo, che cura gli interessi di Paola Cortellesi. L’attrice ha ricevuto un’offerta per interpretare la regina Tuskia, ma poi la grande produzione internazionale ha cambiato idea e ha scelto una regina e di conseguenza un’altra attrice, più giovane di lei. La nuova assunta, Camilla, rivela involontariamente il ripensamento della produzione a Paola Cortellesi ma tutto si risolve grazie all’intervento di Vittorio Baronciani.

Un altro esempio delle curiose problematiche con cui i protagonisti devono avere a che fare lo possiamo vedere nel secondo episodio, quando gli agenti prendono sul serio lo scherzo del regista Paolo Sorrentino, che propone lo sviluppo di una nuova serie, The Lady Pope, con protagonista Ivana Spagna. Gli agenti iniziano a lavorarci sul serio e nonostante Sorrentino sia convinto che “le serie tv sono morte”, alla fine della puntata si vede Ivana Spagna, nel ruolo della Papessa, che si affaccia sul balcone di San Pietro.

Un’altra gatta da pelare, questa volta per l’agente Lea, è Pierfrancesco Favino, ormai dato per introvabile. Lea deve fargli firmare un contratto per una parte e, non riuscendo a contattarlo, si intrufola in casa sua. Qui incontra la moglie, Anna Ferzetti, e le figlie, esasperate perché Pierfrancesco vive, parla e si comporta come il comandante Ernesto Che Guevara. Nel frattempo, Vittorio riceve un’offerta di lavoro dall’agenzia concorrente di Guenda Neri e poco dopo deve fare i conti con il possibile danno di immagine di Matilda De Angelis. L’attrice è stata inondata di insulti da parte di utenti indignati che la accusano di insensibilità e superficialità, a causa di una sua foto sui social. Il problema si ripercuote anche sul set del film in cui Matilda dovrebbe recitare.

L’Agenzia tutta deve anche confrontarsi con un doppio problema: da una parte la possibile acquisizione di un gruppo tedesco che non garantirebbe un futuro a tutti gli agenti e dall’altra parte un’ispezione a sorpresa della Guardia di Finanza per uno di loro. Inoltre, quando si viene a sapere dell’offerta ricevuta da Vittorio, scoppia una lite senza esclusione di colpi tra i quattro agenti. Il lavoro, come lo show, deve però andare avanti. Vediamo perciò Gabriele che cerca di contenere la voglia di fare eccessiva di Stefano Accorsi, che si ostina ad accettare tutte le parti possibili. Il suo agente è chiamato così a cercare di incastrare tutti gli impegni su set diversi pur di rispettare gli accordi presi. Al contrario di Corrado Guzzanti, protagonista dell’ultimo episodio, continua a rifiutare tutte le proposte lavorative che riceve.

Insomma, gli agenti sono come una grande famiglia e, nonostante i litigi, si aiutano a vicenda e per cercare sempre di fare il bene dell’Agenzia, cercando di risolvere tutti gli imprevisti e di trovare una soluzione corretta a ogni tipo di difficoltà.

Cosa fa un agente nel mondo dello spettacolo?

Per avere una risposta a questa domanda basta vedere la serie televisiva. Un agente nel mondo dello spettacolo è comunque una figura professionale che rappresenta e gestisce la carriera di artisti di vario genere, dagli attori ai musicisti, dai registi ad altri professionisti del settore. L’agente lavora per conto dell’artista, lo aiuta a ottenere opportunità di lavoro e a negoziare i contratti con i produttori e tutte le altre figure professionali che ruotano attorno al mondo dello spettacolo.

Un agente può svolgere molte attività differenti, tra cui la ricerca di nuove opportunità di lavoro, la negoziazione dei contratti, la gestione delle relazioni con i clienti, la promozione degli artisti e la gestione delle finanze. Può anche essere d’aiuto per l’artista nello sviluppo della sua carriera o per ampliare la sua visibilità, ad esempio dandogli consigli sulla scelta dei ruoli da interpretare o dai progetti che può essere giusto o meno intraprendere.

In sostanza, un agente lavora come rappresentante dell’artista in ogni senso. Fa il possibile per ottenere le migliori opportunità di lavoro, quelle più interessanti sotto ogni punto di vista, soprattutto a livello economico. Il suo obiettivo è massimizzare i guadagni della persona che rappresenta. Per questo motivo deve avere una vasta conoscenza del settore dello spettacolo e delle tendenze del mercato, oltre a una rete di contatti da cui poter attingere per ogni evenienza. tutte caratteristiche che possiamo ritrovare nei protagonisti della serie tv italiana. Ed è forse anche così che si spiega il suo straordinario successo.

Chi è Kaze, dal ruolo in Call My Agent all’Eurovision Song Contest 2023

La ragazza che lavora al desk della CMA in Call My Agent, di cui si scopre un talento nascosto per la recitazione, è interpretata dall’artista poliedrica Kaze. Di origini africane da parte di madre e napoletane da parte di padre, Paola Gioia Kaze Formisano, vero nome di Kaze, nasce a Nairobi in Kenya, trascorre l’infanzia in Burundi e all’età di undici anni si trasferisce a Terracina, in provincia di Roma. La musica e la recitazione sono le sue passioni sin da bambina. Non a caso, contemporaneamente canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per diversi anni. Accanto alla carriera artistica, riesce a laurearsi in infermieristica a Roma e si trasferisce a Milano per lavorare nei reparti Covid e al pronto soccorso. Non trascura nessuna delle sue passioni e con tenacia e determinazione, allo stesso tempo, continua a coltivare i suoi talenti, fino a debuttare finalmente in Anni da cane, primo film italiano targato Amazon Prime, ed entrare nel roster dell’etichetta discografica Island Records. Nel 2021 Kaze lavora al suo progetto d’esordio Ailleurs, di cui pubblica i brani Lasciami e Non c’è spazio per le foto.

Viene anche scelta come volto di diverse campagne pubblicitarie e come protagonista di alcuni videoclip musicali, e ha partecipato in questi anni per ben due volte a Sanremo Giovani, senza però arrivare in finale.

Nel 2022 però è stata scelta da EQUAL (Spotify Italia) per aprire il concerto di Alessandra Amoroso al Palasele di Eboli e nel 2023 è tra i Best Newcomers di VEVO Italia.

Ormai nota al grande pubblico per il suo ruolo in Call My Agent, nel 2023 ha preso il posto di Carolina Di Domenico ed è diventata la spokesperson italiana per l’Eurovision Song Contest 2023. Kaze è stata quindi scelta come portavoce dei voti assegnati dall’Italia ai concorrenti e alle altre nazioni in gara nel contest europeo.

Insomma, una carriera in ascesa come musicista e come attrice. Chissà se la vedremo anche, e sempre più spesso, come conduttrice nei prossimi anni.

Dove vedere e quante puntate ha Call My Agent – Italia?

La versione italiana della serie Call My Agent è stata trasmessa dal 20 gennaio 2023, a cadenza settimanale, ogni venerdì su Sky Serie. Resta disponibile sui canali della piattaforma Sky e on demand, previo abbonamento. La serie è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Now.

La prima stagione è composta da sei episodi della durata di circa sessanta minuti l’uno. Ogni episodio prende il titolo dal nome del protagonista vip presente nella puntata. Si intitolano quindi (indichiamo tra parentesi il cognome relativo al singolo protagonista):

1 - Paola (Cortellesi)

2 - Paolo (Sorrentino)

3 - Pierfrancesco e Anna (Favino e sua moglie Ferzetti)

4 - Matilda (De Angelis)

5 - Stefano (Accorsi)

6 - Corrado (Guzzanti)

La seconda stagione della serie, già annunciata, non ha ancora una data di uscita certa e ci sono poche anticipazioni disponibili. Con molta probabilità avrà la stessa durata e lo stesso numero di episodi della prima. Verosimilmente, potrebbe essere trasmessa nei primi mesi del 2024. Quel che è certo è che sarà disponibile su Sky e Now tv.

Colonna sonora di Call My Agent – Italia

Come in tutte le serie televisive, anche in Call My Agent – Italia la colonna sonora è importante e le vicende che ruotano intorno al lavoro degli agenti, alle prese con imprevisti incredibili, sono accompagnate da un senso di improvvisazione, perché tale deve essere la loro capacità di risolvere le varie situazioni. Tutto questo, trasferito nella soundtrack della serie, si tramuta in tocchi di improvvisazione musicale, spesso affidati alla batteria, che in un certo qual modo seguono la tensione e gli eventi che vediamo sullo schermo. Molti dei brani, infatti, si avvalgono di generi che ben si prestano al gioco e al divertimento e si colorano di ritmi ed elementi jazz, swing, e richiami al varietà televisivo. Nelle intenzioni degli autori c’è la volontà di celebrare, e allo stesso tempo reinterpretare, alcune delle sonorità che hanno caratterizzato i momenti d’oro della musica e del cinema italiano. “Come fonte di ispirazione avevamo quindi bene in mente le geniali e peculiari soluzioni musicali di compositori quali Piero Umiliani, Carlo Rustichelli e Nino Rota; tutto ciò re-immaginato in chiave moderna”, affermano gli autori della serie. E questa ricerca è stato concretizzata nel talento dell’elpidiense Fabio Amurri. Compositore e arrangiatore che, da pochi anni, vive a Londra, è al suo debutto per una serie televisiva italiana.

Amurri ha superato la dura selezione della produzione che, per scegliere chi dovesse occuparsi della colonna sonora, aveva indetto una sorta di concorso di idee, chiedendo di tenere conto delle intenzioni di regia. Due dei temi principali presenti nella serie tv sono gli stessi che hanno permesso al giovane compositore di passare i vari provini e di portare a casa questo importante risultato per la sua carriera. Fabio Amurri dichiarato di averci lavorato da giugno a novembre e che ha trovato questa stima molto stimolante. Altrettanto soddisfacente è stato per lui mettersi alla prova con stili e sonorità che difficilmente avrebbe avuto la possibilità di affrontare in altro modo.