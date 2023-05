True Detective 4 – Night country: la nuova stagione con Jodie Foster protagonista

La serie televisiva statunitense True Detective, creata e scritta interamente da Nic Pizzolatto, nel 2023 è arrivata alla sua quarta stagione. Sembra incredibile, ma il vero debutto di questa serie antologica risale ormai a diversi anni fa. Il pilot della prima stagione, con protagonisti attori importanti come Matthew McConaughey e Woody Harrelson, ha debuttato infatti il 12 gennaio 2014 sul canale HBO negli Stati Uniti e in Italia in prima visione assoluta su Sky Atlantic dal 3 al 24 ottobre 2014. La stagione d’esordio ha trasformato in breve tempo la serie in una delle più viste di tutti i tempi, acclamata e apprezzata sia dalla critica che dal pubblico. Non a caso ha ricevuto anche numerosi premi e riconoscimenti di settore, diventando un vero e proprio fenomeno di culto.

Al contrario la seconda stagione, trasmessa nel 2015, con interpreti e ambientazioni differenti, è risultata molto meno apprezzata della prima e ha ricevuto non poche critiche negative. Si pensava, proprio per questo motivo, che non ci sarebbe stato un seguito alla saga. Tuttavia, dopo due anni, nell’agosto del 2017, è stata annunciata una nuova stagione con protagonista Mahershala Ali. Questa terza stagione, che ha debuttato dopo altri due anni, nel 2019, si è rivelata più simile alla prima anche per le ambientazioni rurali e i toni cupi. In parte ha quindi risollevato le sorti della serie, ma senza ottenere lo stesso successo della prima.

Ciò è dovuto, probabilmente, alla difficoltà di eguagliare la chimica del duo di detective composto da Matthew McConaughey e Woody Harrelson della prima stagione. Da questo punto di vista, però, la quarta stagione, in arrivo nel 2023, fa ben sperare. Le protagoniste sono due detective donna: il premio Oscar Jodie Foster e l’ex pugile, campionessa del mondo in due classi di peso, Kali Reis. Due donne forti, diverse e determinate, che forse riusciranno a riportare al successo True Detective. Ad aiutarle, in questo proposito, anche un parziale cambio del cast tecnico. HBO ha infatti reclutato la regista messicana Issa López per scrivere e dirigere il primo episodio e Barry Jenkins (che ha scritto e diretto il film premio Oscar Moonlight) per occuparsi della produzione. Il team originale dei produttori esecutivi di True Detective resta invece lo stesso, composto da Nic Pizzolatto, Matthew McConaughey, Woody Harrelson e Cary Joji Fukunaga, a cui si è unita anche Jodie Foster.

Non conosciamo ancora la data precisa per il debutto della quarta stagione di True Detective, ma abbiamo già diverse anticipazioni, a cominciare dal trailer ufficiale che ci offre un assaggio delle nuove atmosfere glaciali e della complicità del nuovo duo al femminile.

Cast e attori principali di True Detective 4

True Detective è una serie in continuo mutamento. La sua caratteristica è il cambio integrale del cast tra una serie e l’altra. Essendo un prodotto antologico, prevede anche il cambio di ambientazione, atmosfere e ovviamente della trama per ogni stagione. Di base però i protagonisti sono sempre i detective. Nella quarta stagione, per la prima volta, si tratterà di due donne.

Liz Danvers, interpretata da Jodie Foster, è lo sceriffo, protagonista principale di questa storia, che parte con un’indagine sulla scomparsa di alcuni uomini. Ad affiancarla in questa indagine c’è Evangeline Navarro, interpretata da Kali Reis.

Tra gli altri personaggi principali possiamo elencare:

Hank Prior, interpretato da John Hawkes, un agente di polizia apparentemente tranquillo e pacifico che serba invece vecchi rancori;

Rose Aguineau, interpretata da Fiona Shaw, una survivalista con un passato pieno di segreti;

Ted Corsaro, interpretato da Christopher Eccleston (ex attore di Doctor Who), capo della polizia regionale;

Kayla Malee, interpretata da Anna Lambe, una giovane infermiera con poca pazienza;

Leah, interpretata da Isabella Star Lablanc, la figliastra di Danvers, una giovane donna che lotta per la sua voce e la sua identità;

Eddie Qavvik, interpretato da Joel D. Montgrand, musher (guidatore di cani da slitta) locale e interesse amoroso di Navarro;

Julia, interpretata da Aka Niviâna, sorella di Navarro, una ragazza tormentata da vari demoni, nella sua storia e nella sua mente;

Peter Prior, interpretato da Finn Bennett, personaggio di cui conosciamo ancora pochi dettagli

Molti degli attori che fanno parte del cast di True Detective in questa quarta stagione, comprese le due protagoniste, Jodie Foster e Kali Reis, non possiedono alcun account ufficiale sui principali social network. Nella seguente tabella riportiamo quelli di alcuni degli altri protagonisti, seppur secondari, di questa nuova stagione, oltre agli account ufficiali della serie, per poter rimanere al corrente su tutte le novità.

La trama di True Detective 4

True Detective è una serie antologica che prevede il cambio di trama, di ambientazione e di personaggi in ogni nuova stagione, come abbiamo già detto. La prima stagione è ambientata in Louisiana e ha per protagonisti i detective Rust Cohle e Marty Hart, le cui vite si intrecciano nella lunga caccia a un serial killer attraverso archi temporali diversi, dal 1995 al 2012, anno in cui il caso viene completamente riaperto. La stagione d’esordio è caratterizzata da atmosfere cupe e ha dialoghi impregnati di filosofia pessimista, antinatalista e nichilista con evidenti richiami nietzschiani.

La seconda stagione è ambientata in California, precisamente nella fittizia cittadina di Vinci, nella contea di Los Angeles. Al centro della vicenda ci sono le indagini, svolte dal detective Raymond “Ray” Velcoro, Antigone “Ani” Bezzerides e dall’agente di polizia della California Highway Patrol, Paul Woodrugh, per risolvere il caso dell’omicidio di un importante politico locale. Come molti hanno ipotizzato, la cittadina di Vinci, che nella serie viene mostrata come molto industrializzata, gestita in modo familistico dal sindaco circondato da funzionari corrotti e poliziotti compiacenti, sembra sia ispirata alla vera città di Vernon, situata a meno di dieci chilometri a sud di Los Angeles.

Cambia di nuovo tutto con la terza stagione. Le indagini sulla scomparsa di due fratellini sono affidate ai detective Wayne Hays, veterano della Guerra in Vietnam, durante la quale ha sviluppato notevoli doti nella ricerca di tracce e persone, e Roland West. Le vite dei due detective vengono raccontate durante tre archi temporali (1980, 1990, 2015) intrecciate al caso stesso d’indagine, il tutto ambientato in una cittadina di provincia situata nell’Altopiano d'Ozark, in Arkansas.

Arriviamo quindi alla quarta stagione. Stavolta i detective protagonisti della storia sono due donne: Liz Danvers ed Evangeline Navarro.

True Detective: Night Country, questo il sottotitolo dato al quarto capitolo della saga, è incentrata sulla scomparsa di alcuni uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal. Secondo la sinossi ufficiale le due detective “devono affrontare il loro passato e le oscure verità che giacciono sotto i ghiacci dell’Artico”. Questo perché l’ambientazione sposta la nuova scena del crimine a Ennis, in Alaska, e basta guardare il primo trailer ufficiale per potersi rendere conto della nuova ambientazione: un paesaggio inospitale, buio e con violente bufere di neve. Per quanto riguarda la vicenda al centro della storia, c’è chi ritiene che questa stagione possa essere basata sul mistero del Passo Dyatlov, in cui nove escursionisti scomparvero nel 1959, per essere poi ritrovati morti in vari punti del campeggio in cui sostavano in Russia.

Prima stagione 8 episodi 2014 Seconda stagione 8 episodi 2015 Terza stagione 8 episodi 2019

Chi è Jodie Foster, protagonista di True Detective

La protagonista della quarta stagione di True Detective è interpretata da Jodie Foster. Il vero nome dell’attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense è Alicia Christian Foster. Nata a Los Angeles il 19 novembre 1962, è una bambina prodigio sotto molti aspetti. A soli tre anni sa già leggere ed esordisce nel mondo della pubblicità realizzando diversi spot, tra cui il più famoso, quello per la crema abbronzante Coppertone. A soli sei anni esordisce come attrice in televisione nella serie Mayberry R.F.D. del 1968. Quattro anni più tardi, invece, fa il suo debutto sul grande schermo apparendo nella pellicola Due ragazzi e un leone. Nel 1974 Martin Scorsese le offre una parte in Alice non abita più qui, dove interpreta la stravagante Audrey. Lo stesso regista la sceglie nuovamente nel 1976 per il ruolo di Iris, una prostituta minorenne, nel film cult Taxi Driver. In questa pellicola recita accanto a Robert De Niro, e grazie a questo ruolo riceve, a soli quattordici anni, la sua prima candidatura ai Premi Oscar come miglior attrice non protagonista. Non riesce a vincere, ma si rifà conquistando un BAFTA come migliore attrice non protagonista. Un successo che le regala popolarità internazionale.

Recita poi in diversi film di successo come: Echi di una breve estate, il thriller/horror Quella strana ragazza che abita in fondo al viale, la commedia Disney Tutto accadde un venerdì, e anche in Italia, nel film Casotto di Sergio Citti, recitando al fianco di Ugo Tognazzi e Gigi Proietti.

Decide poi di prendersi dal 1977 un periodo sabbatico per continuare a studiare. In questi anni dichiara più volte di ritenere la recitazione una professione stupida, facendo trapelare la sua intenzione di abbandonarla. Dopo essersi diplomata al Lycée Français di Los Angeles, frequenta il corso di laurea in letteratura inglese presso l’Università Yale.

Al compimento dei suoi diciotto anni decide di ritornare alla recitazione e ottiene ruoli nei film A donne con gli amici e Carny - Un corpo per due uomini, che diventa il primo di una lunga serie di insuccessi commerciali e di critica per l’attrice. Per quasi dieci anni, infatti, recita solo nelle pause estive dal college e in produzioni indipendenti con scarso successo.

Nel 1988 avviene la sua vera svolta lavorativa. Ottiene il ruolo di Sarah nel film Sotto accusa, per il quale ottiene il suo primo Oscar come miglior attrice e altri riconoscimenti come un National Board of Review Awards, un Golden Globe e un David di Donatello. Il ruolo che la consacra come star a livello internazionale è invece quello dell’agente dell’FBI Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti, film cult che la vede recitare al fianco di Anthony Hopkins. Un’interpretazione che le regala il suo secondo Oscar come migliore attrice.

Nel 1991 esordisce alla regia con Il mio piccolo genio, in cui compare anche come co-protagonista. Nel 1992 recita per Woody Allen in Ombre e nebbia e l’anno seguente affianca Richard Gere in Sommersby. Nel 1994 ottiene la sua quarta candidatura all’Oscar per la sua interpretazione in Nell, il primo film prodotto dalla sua casa di produzione, Egg Pictures, fondata nel 1990. Sempre nel 1994, produce e dirige A casa per le vacanze.

Dopo una pausa per la nascita del primo figlio, torna sul grande schermo con Anna and the King del 1999. Due anni dopo le viene proposto di rivestire i panni di Clarice Starling in Hannibal, ma rifiuta, venendo sostituita da Julianne Moore. Nel 2007 recita nel film Il buio nell’anima, ruolo che le fa ottenere la sua sesta candidatura al Golden Globe. Nel 2008 cambia genere e si dedica alla commedia per famiglie con Alla ricerca dell’isola di Nim. Nel 2010 torna dietro la macchina da presa per il film Mr. Beaver.

Nel 2013, a cinquant’anni, riceve il Golden Globe alla carriera, diventando la più giovane attrice a ricevere questo premio dopo Judy Garland, che lo vinse nel 1962 a soli 39 anni. Negli anni successivi preferisce concentrarsi sulla sua attività di regista di serie televisive e dirige alcuni episodi di House of Cards - Gli intrighi del potere, Orange Is the New Black, Black Mirror e Loop. Ed è anche la regista del lungometraggio Money Monster - L’altra faccia del denaro, film con un cast stellare con attori del calibro di George Clooney e Julia Roberts.

Il 4 maggio 2016 riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la n. 2580.

Tra le sue più recenti performance come attrice la possiamo ammirare, nel 2021, nel legal drama The Mauritanian, film che le ha permesso di vincere un Golden Globe. Nello stesso anno ha ricevuto anche la Palma d’oro alla carriera. Un percorso straordinario che l’ha portata fino a ottenere, nel 2023, il ruolo di protagonista nella quarta stagione di True Detective.

Quando esce la quarta stagione di True Detective

L’uscita della quarta stagione di True Detective, a cui si aggiunge per l’occasione il sottotitolo Night Country, è prevista nel corso del 2023. L’emittente televisiva HBO non ha ancora confermato una data di uscita precisa, ma sappiamo che in Italia i nuovi episodi saranno trasmessi in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Dove è ambientato True Detective 4

True Detective: Night Country è ambientata nella cittadina fittizia di Ennis, nelle gelide regioni artiche dell’Alaska. Sono presenti sei location principali: la centrale di polizia, un ristorante, un fast food, uno studio per la realizzazione dei tatuaggi, un distributore di benzina e il posto tipico per un prodotto thriller-horror, anche nei ghiacci: un cimitero. Le riprese però sono state effettuate in Islanda, precisamente a pochi chilometri dalla capitale Reykjavík, spostando di fatto per la prima volta la serie, da sempre ambientata al caldo, tra la neve e il ghiaccio ricostruiti sulle coste dell’Islanda e negli RVK Studios del regista islandese Baltasar Kormakur.

Dove vedere True Detective 4 e le stagioni passate

Le prime tre stagioni di True Detective sono disponibili, se si ha intenzione di fare un rewatch in attesa della quarta, su diverse piattaforme. Tutti gli episodi di True Detective sono infatti visibili su Sky, previa sottoscrizione dell’abbonamento alla piattaforma. Di conseguenza, sono disponibili anche su Now Tv, la piattaforma streaming che permette di vedere i prodotti del canale satellitare. In alternativa, è possibile vedere la serie tv anche su Chili, il servizio di streaming online che non prevede l’abbonamento ma l’acquisto del singolo episodio o dell’intera stagione, in quest’ultimo caso a partire da 15,99 euro ogni stagione completa.

Quali sono gli attori protagonisti delle passate stagioni di True Detective

I personaggi principali di True Detective cambiano in ogni stagione, come abbiamo già avuto modo di vedere. Per rinfrescarci la memoria, ripercorriamo insieme le varie stagioni, alla scoperta di tutti i protagonisti a cui ci siamo affezionati.

Nella prima stagione, la più apprezzata e fortunata, ambientata in Louisiana e diretta dal regista Cary Fukunaga, i personaggi principali sono:

Rust, interpretato da Matthew McConaughey, è il detective Rustin Spencer Cohle, eccentrico uomo dal passato da seduttore;

Marty, interpretato da Woody Harrelson, è il detective Martin Eric Hart, poliziotto esigente, freddo e con un carattere molto rigido;

Maggie Hart, interpretata da Michelle Monaghan, è la moglie di Marty;

Maynard Gilbough, interpretato da Michael Potts, è un altro detective importante, molto presente nel corso della stagione;

Thomas Papania, interpretato da Tory Kittles, un altro detective dal ruolo decisivo per lo sviluppo della storia.

Nella seconda stagione, ambientata invece nella cittadina immaginaria di Vinci in California, i personaggi principali sono:

Ray, interpretato da Colin Farrell, ossia il detective Raymond Velcoro, un uomo irascibile e trasandato, che viene accusato di corruzione;

Ani, interpretata da Rachel McAdams, la detective Antigone Bezzerides, prima donna nel ruolo in questa serie, caratterizzata da una personalità forte e determinata;

Paul Woodrugh, interpretato da Taylor Kitsch, uno degli agenti, motociclista e veterano di guerra;

Frank (Francis) Semyon, interpretato da Vince Vaughn, è un imprenditore in carriera che nasconde il suo lato criminale e rischia di perdere il suo lavoro;

Jordan Semyon, interpretata da Kelly Reilly, moglie nonché socia in affari del criminale Frank.

Infine, i protagonisti della terza stagione, ambientata in Arkansas in una provinciale cittadina situata nell’Altopiano d’Ozark, sono:

Wayne Hays, interpretato da Mahershala Ali, detective protagonista, un veterano della guerra del Vietnam specializzato in ricognizioni;

Amelia Reardon, interpretata da Carmen Ejogo, è l’insegnante della scuola frequentata dai bambini scomparsi che si lega notevolmente durante le indagini al detective Hays;

Roland West, interpretato da Stephen Dorff, un detective in carriera;

Tom Purcell, interpretato da Scoot McNairy, il padre distrutto dal dolore dei due bambini scomparsi Julie e Will;

Henry Hays, interpretato da Ray Fisher, il figlio del detective Wayne Hays, un ragazzo coraggioso che decide di seguire le orme del padre.

