Un passo dal Cielo 7: tutto quello che bisogna sapere sulla nuova stagione

Un passo dal cielo è una delle serie italiane più amate e, ormai si può dire, più longeve della nostra televisione. Trasmessa su Rai 1 dal 2011, è giunta alla sua settima stagione nel 2023, dopo aver commosso il pubblico con l’ultima puntata della sesta stagione, datata 2021.

Il punto di forza di questa fiction è sicuramente la capacità di coinvolgere il pubblico nelle vicende del personaggio principale, che nel corso delle stagioni è però cambiato. Nelle prime tre, infatti, il protagonista è stato Pietro Thiene, interpretato dall’iconico attore Terence Hill, in questa serie comandante di stazione del Corpo forestale di San Candido. Dalla quarta alla sesta stagione, invece, il nuovo protagonista, nonché nuovo comandante, è stato Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, fino al suo trasferimento a San Vito di Cadore, in Veneto. Entrambi però sono affiancanti nelle loro avventure e disavventure dal commissario di polizia napoletano Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, un personaggio che potremmo definire co-protagonista fisso della serie.

Ed eccoci alla settima stagione, in cui non mancheranno le sorprese. La prima riguarda proprio il protagonista. Il ruolo di personaggio principale stavolta cade infatti su Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Ma è solo una delle novità della nuova stagione di Un passo dal cielo e, dopo l’euforia degli scorsi mesi, ormai l’attesa è finita e sono già trapelate le prime anticipazioni e i possibili sviluppi delle nuove puntate. Scopriamoli insieme.

Cast e attori principali di Un passo dal Cielo

I personaggi presenti in Un passo dal cielo sono davvero numerosi, ma alcuni, come i protagonisti principali, compaiono solo in alcune stagioni. Si tratta in particolare di:

ー Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill, protagonista delle prime tre stagioni come ispettore superiore forestale, un uomo dalla vita tormentata da lutti e accuse infamanti;

ー Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, protagonista dalla quarta alla sesta stagione nel ruolo di ispettore capo forestale dopo l’addio di Pietro.

Fra i personaggi secondari presenti con continuità dalla prima stagione in avanti possiamo invece ricordare:

ー Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, vice questore aggiunto di San Candido che affianca Pietro prima e Francesco dopo, un personaggio che rappresenta lo stereotipo del napoletano verace trasferito sui monti;

ー Huber Fabricetti, interpretato da Gianmarco Pozzoli, l’assistente capo di polizia di Nappi.

Invece tra i nuovi personaggi della settima stagione troviamo:

ー Manuela Nappi (che fa però alcune comparsate anche in due stagioni precedenti), interpretata da Giusy Buscemi, sorella minore del vice questore aggiunto Vincenzo Nappi;

ー Nathan, interpretato da Marco Rossetti, noto come l’uomo degli orsi, in quanto ritrovato da bambino da solo nella foresta, prima di essere adottato da due antropologi, e di scegliere di tornare a vivere nella natura selvaggia solo una volta raggiunta la maggiore età;

ー Gregorio Masiero, interpretato da Leonardo Pazzagli, un artista locale che cresce da solo il figlio Andrea, dopo aver perso sua moglie Roberta;

ー Luciano Paron, interpretato da Giorgio Marchesi, l’uomo più ricco della valle, proprietario di una delle più grandi mandrie di bovini del Veneto.

Questi ultimi tre sono i nuovi personaggi con cui dovrà interfacciarsi la protagonista Manuela Nappi. Attorno al mistero che li avvolge ruoteranno le vicende della nuova stagione di Un passo dal Cielo. Per quanto riguarda il cast, vale la pena ricordare che, in molte puntate, la fiction vanta la partecipazione di guest star molto famose come Miriam Leone e Fedez. Il rapper, in particolare, nella quarta stagione recita una parte abbastanza importante, nei panni di se stesso.

Personaggio ricorrente è invece l’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, che interpreta la bella modella Eva Fernandez, in grado di rubare il cuore al simpatico Nappi. Altri protagonisti famosi, seppur salutari, delle vicende di Un passo dal cielo, sono: Katia Ricciarelli (nelle prime tre stagioni), Francesco Salvi (nelle prime quattro stagioni), Pilar Fogliti (dalla quarta alla sesta stagione) e Serena Autieri (quinta stagione).

La trama di Un passo dal Cielo

La serie televisiva Un passo dal Cielo ha una trama orizzontale che segue le vite dei protagonisti, cui si aggiunge una trama verticale che caratterizza

ogni singola stagione e che in un certo qual modo si autoconclude al suo interno.

Nella prima stagione facciamo la conoscenza di Pietro Thiene, ispettore superiore del Corpo forestale, il quale lavora a San Candido e si ritrova a collaborare spesso con il commissario di polizia Vincenzo Nappi, appena arrivato in Alto Adige da Napoli. Pietro ha un rapporto conflittuale con la sorella della sua defunta moglie, Claudia. Quest’ultima lo ritiene responsabile, infatti, della scomparsa della sorella. Una situazione delicata e per certi versi drammatica per il protagonista, che non ricorda cosa sia successo durante la scalata in cui sua moglie Giulia ha perso la vita e vive da allora con questo dolore. L’ispettore si trova però ad aiutare in più occasioni il nipote Giorgio, figlio di Claudia. Così, dopo essere riuscito a ricordare cosa era successo in quel tragico incidente, alla fine della prima stagione Pietro riesce a riappacificarsi non solo con il nipote, ma anche con la cognata.

Nella seconda stagione, Pietro soccorre Anya, una ragazza dell’Est Europa. Successivamente, quest’ultima viene uccisa e l’ispettore nel corso di tutta la stagione si assume la responsabilità di rintracciare l’assassino per assicurarlo alla giustizia.

Nella terza stagione, Pietro aiuta invece l’ex prostituta Natasha a ritrovare il figlio Eugenij, che le è stato sottratto alcuni anni prima. Nappi, invece, dopo le prime due stagioni in cui è fidanzato con Silvia, torna single, mentre Giorgio diventa un forestale. Alla fine di un intricato reticolo di vicende, Pietro riesce a dimostrare che il bambino di una coppia facoltosa è in realtà proprio Eugenij. Verso la fine della stagione, facciamo la conoscenza di Manuela Nappi, sorella del commissario, con cui Giorgio inizia una relazione prima di decidere di lasciare la forestale. Pietro, invece, sceglie di partire per il Nepal, lasciando il posto a un nuovo protagonista.

Nella quarta stagione debutta il nuovo comandante della forestale e nuovo protagonista della serie, Francesco Neri. Si tratta di un uomo in crisi per la morte di suo figlio, sparatosi accidentalmente con una pistola lasciata incustodita, e per la moglie Livia che, dopo averlo lasciato, si è unita alla comunità religiosa gestita da Albert Kroess. Francesco sospetta che quest’ultimo possa essere implicato in un omicidio. Nel frattempo, Nappi è geloso del rapper Fedez (guest star di questa stagione), che gli contende Eva, la sua nuova fiamma. La relazione viene sabotata però anche da Cristina, segretamente innamorata del commissario. Verso il finale di stagione Francesco si avvicina alla bella e sfortunata etologa Emma (Pilar Fogliati), colpita da anerusima cerebrale.

Nella quinta stagione Livia, la moglie di Francesco, muore, proprio mentre l’ispettore ha iniziato una relazione con Emma. A sconvolgere le loro vite è ancora la figura di Albert Kroess, che informa Francesco di un’eventualità sorprendente: Livia potrebbe aver avuto un figlio durante il suo periodo nella comunità. Per scoprirlo, l’ispettore chiede aiuto ad Adriana. La donna però viene uccisa poco dopo, lasciando la figlia adolescente e la sorella, Valeria. Nel frattempo Eva e Vincenzo hanno una bambina, Carmela.

Nonostante la gioia del momento, la donna decide di scappare di casa e Nappi rimane solo con la figlia.

Nella sesta stagione (che assume il sottotitolo di I Guardiani) l’ispettore Neri decide di lasciare il suo posto da forestale e progetta di realizzare il sogno della compianta Emma, morta poco dopo il matrimonio, di guidare un branco di lupi in Slovenia. Prima però, si ferma in paese per indagare sul tentato omicidio di Dafne Mair. Nel frattempo Nappi decide di trasferirsi con sua figlia a San Vito di Cadore e si fidanza con la ricca Elda, ma viene quasi contemporaneamente attirato da Carolina. In questa stagione ricompare anche Manuela, che torna da Napoli per sposarsi. Alla fine, però, manda a monte il matrimonio e decide di seguire le orme del padre e del fratello e realizzare il suo sogno di diventare poliziotta.

Un passo dal cielo 7: la trama

Siamo giunti quindi alla settima stagione. Cosa sta succedendo? Manuela Nappi è ormai diventata ispettrice e si stabilisce a San Vito di Cadore per indagare sulla morte di un’amica. Nel corso delle indagini si confronta con due uomini: il misterioso Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario, segnato nel profondo dalla morte della moglie Roberta. Al fianco di Manuela troviamo il fratello Vincenzo e l’inossidabile Huber. Nel frattempo, il commisario Nappi è andato a convivere con Carolina. Quest’ultima però, donna in carriera dalle grandi ambizioni, lavora e guadagna più di lui, costringendolo spesso a gestire la casa.

Inoltre, ritorna in paese Eva, l’ex grande amore di Vincenzo, nonché mamma di sua figlia Mela, e questa sorpresa sembra mettere scompiglio nelle vite di tutti i protagonisti.

Un’altra minaccia arriva poi da un potente allevatore locale, Luciano Paron. L’uomo, nella sua mania di espansione, è alla ricerca di un erede e sembra interessato a Mirko, il nipote di Nathan. Ma tra i due uomini sembrano esserci dei conti in sospeso.

Chi è Giusy Buscemi l’attrice protagonista di Un passo dal Cielo 7?

La protagonista della settima stagione di Un passo dal cielo è Manuela Nappi interpretata da Giusy (Giuseppina) Buscemi. Nata a Mazara del Vallo il 13 aprile 1993 e cresciuta a Menfi, in provincia di Agrigento.

Esordisce come modella dopo la vittoria della 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2012. Insieme al titolo di più bella d’Italia, vince anche la fascia “Gli occhi di Enzo”, dedicata allo storico patron del concorso, Enzo Mirigliani, scomparso nel settembre precedente.

Fina da bambina sogna di diventare attrice. Già prima di partecipare a Miss Italia aveva ottenuto i suoi primi ruoli in due film. Il suo debutto sul grande schermo avviene sempre nel 2012 con il film Baci salati, opera prima di Antonio Zeta, presentata al Taormina Film Fest, e con Nero infinito, opera prima di Giorgio Bruno, proposto nelle sale nel 2013. Dopo Miss Italia, invece, ottiene un ruolo in Fratelli unici, diretto da Alessio Maria Federici, al cinema nel 2014. Nello stesso anno debutta sul piccolo schermo prendendo parte alla nona stagione della serie televisiva Don Matteo e ottiene anche un ruolo nella miniserie televisiva La bella e la bestia.

Ormai la sua carriera di attrice è in ascesa e nel 2015 appare per la prima volta nella terza stagione di Un passo dal cielo nel ruolo di Manuela Nappi. Recita anche nelle serie La dama velata e Il giovane Montalbano.

Successivamente ottiene diversi ruoli importanti: interpreta Teresa Iorio nella serie Il paradiso delle signore; è Ginevra di Giovanni di Amerigo Cavalcanti nella serie anglo-italiana I Medici; tra il 2015 e il 2016 ricopre il ruolo di Elena, una delle protagoniste della miniserie C’era una volta Studio Uno. Ritorna al cinema nel 2017 e interpreta una giornalista freelance nei film Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem. E, nella puntata televisiva del 13 giugno 2017, diventa la Veronica Franco della trasmissione di rievocazione storica Stanotte a Venezia di Alberto Angela. Ancora, nel 2021 interpreta Lucia Ferrari nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani, prima di tornare a vestire di nuovo i panni di Manuela Nappi, nella sesta e ora nella settina stagione di Un passo dal Cielo.

Molto legata alla famiglia, è riservata riguardo la sua vita privata, ma sappiamo che dopo tre anni di fidanzamento ha sposato, il 13 maggio 2017

a Roma, il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di Don Matteo. Insieme hanno avuto tre figli: Caterina Maria, nata l’11 febbraio 2018, Pietro Maria, nato il 5 ottobre 2019, ed Elia Maria, nato il 31 luglio 2022.

Nonostante il successo, Giusy Buscemi ha deciso di portare a termine l’università. Era infatti iscritta al corso di laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo, presso la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, e ha potuto finalmente indossare anche la corona d’alloro laureandosi il 10 gennaio 2023.

Cosa aspettarsi in Un passo dal Cielo 7

La serie tv Un passo dal cielo torna in prima serata con la sua settima stagione con diverse novità importanti, che inevitabilmente segnano un diverso andamento della storia e anticipano anche alcune delle vicende. La prima grande novità è, come abbiamo detto, il cambio di protagonista, con il ruolo che viene per la prima volta affidato a una donna, Giusy Buscemi, alias Manuela Nappi. Ma questa non è l’unica novità della fiction Rai, perché accanto a Buscemi faremo la conoscenza di nuovi personaggi, che rivelano una piccolo grande rinnovamento nel cast. Sono presenti per la prima volta nella settima stagione infatti i già citati Giorgio Marchesi (che abbiamo apprezzato in Un Medico in Famiglia e ne I Medici), Leonardo Pazzagli (che conosciamo da Pezzi Unici) e Marco Rossetti (che i telespettatori hanno visto già in Odio il Natale, Doc – Nelle tue mani).

E poi ancora Giulia Vecchio (che ha partecipato a Miss Italia nel 2010 con la fascia di Miss Puglia, prima di imporsi come attrice in Imma Tataranni o in Blanca), nei panni di Adele, e Alessandro Bedetti (un noto tiktoker che ha già recitato in Nudes), che invece interpreta Mirko nella serie.

Come guest star della prima puntata possiamo ammirare il ristoratore e personaggio televisivo Joe Bastianich. Nella settima stagione tornano poi alcune vecchie conoscenze. Oltre ai sempre presenti Enrico Ianniello/Vincenzo Nappi, e Gianmarco Pozzoli/Huber, rivedremo Rocio Munoz Morales, che interpreta Eva, e Serena Iansiti, nel ruolo di Carolina. Non ci sarà invece spazio per Jenny De Nucci, che interpretava Isabella, la cui assenza però era stata confermata già prima che le riprese cominciassero. Una novità importante della settima stagione è, infine, il cambio di regia: Jan Michelini, che ha diretto Don Matteo ed è sposato con Giusy Buscemi, lascia le redini della settima stagione proprio a Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e a Laszlo Barbo.

Quando esce e quante puntate avrà la settima stagione di Un passo dal Cielo?

La settima stagione di Un passo dal Cielo è stata trasmessa dal 30 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:20. In totale conta otto puntate, della durata media di due ore, trasmesse a cadenza settimanale ogni giovedì. Il termine della messa in onda è in programma il 18 maggio 2023.

Tutte le puntate sono visibili in diretta anche in streaming, negli stessi orari del passaggio televisivo, su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. Qui è possibile recuperare le puntate on demand, qualora avesse intenzione di rivederle o di recuperare quelle perse. Tutte le puntate vengono caricate dopo la fine della diretta di ogni episodio. Sulla piattaforma ogni puntata della settima stagione viene divisa in due parti. Su RaiPlay sono inoltre disponibili tutte le puntate delle precedenti sei stagioni di Un passo dal Cielo. Insomma, restare indietro è davvero impossibile.

Potete rivedere le puntate qui: raiplay.it/programmi/unpassodalcielo/

Prima stagione 12 episodi 2011 Seconda stagione 14 episodi 2012 Terza stagione 18 episodi 2015 Quarta stagione 18 episodi 2017 Quinta stagione 10 episodi 2019 Sesta stagione 8 episodi 2021 Settima stagione 8 episodi 2023

Sigla e colonna sonora di Un passo dal Cielo

Un passo da Cielo nel corso delle varie stagioni ha subito diversi cambiamenti sia di cast sia di location. E anche la colonna sonora è spesso cambiata. La penultima stagione, la sesta, aveva ad esempio una

nuova sigla: il brano Free Your Heart apriva ogni puntata, chiusa invece da Feel Alive. La colonna sonora ha visto nascere in questa occasione la collaborazione tra il maestro Andrea Guerra e la cantante Chiara Galiazzo. Quest’ultima aveva condiviso sui suoi profili social un piccolo accenno della sigla, con alcune immagini della registrazione in studio.

Entrambi i brani della sigla della sesta stagione sono stati composti da Guerra e interpretati da Chiara Galiazzo e da Ermanno Giove (voce anche delle precedenti stagioni). Anche in questa settima stagione le musiche sono curate dallo stesso compositore, con le voci di Ermanno Giove, Chiara Galiazzo, e della new entry Tommaso Fioroni.

Dove è ambientato Un passo dal Cielo 7

La nuova stagione della nota fiction prevede anche un cambio di ambientazione. Le vicende si spostano dal Trentino-Alto Adige al Veneto, in provincia di Belluno, nel paesino di San Vito di Cadore. Questo piccolo comune italiano, di poco meno di 2mila residenti, si trova in un’ampia conca nel cuore delle Dolomiti, ed è circondato dalle cime dell’Antelao, del Pelmo, della Croda Marcora e delle Marmarole Occidentali. Le riprese inoltre coinvolgono anche il lago di Mosigo e il complesso montuoso delle Cinque Torri.

Molte delle scene riprendono per forza di cose il commisariato di polizia, dove lavorano la protagonista Manuela Nappi e suo fratello Vincenzo, Nella realtà non è un vero e proprio distretto di polizia ma un commissariato localizzato nello Chalet sul Lago di Mosigo, sempre a San Vito di Cadore. Insomma, non mancheranno anche in questa settima stagione panorami mozzafiato, la natura alpina, le acque turchesi e alcuni paesaggi incantevoli a fare da sfondo alle vicende dei protagonisti.