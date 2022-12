Silvia Toffanin dice no a Sanremo, ma è giallo sull’invito "mai arrivato"

Sanremo, giallo sull'invito di Amadeus a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è stata invitata a Sanremo, ma ha declinato l’offerta. Anzi no, l’offerta non c’è mai stata. È giallo sul presunto invito di Amadeus alla conduttrice di Verissimo, trasmissione Mediaset. Secondo il sito “Tvblog”, l’offerta alla Toffanin non ci sarebbe mai stata. L’agenzia Ansa battuta ieri in merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione al Festival di Sanremo della giornalista, riportava fonti Mediaset che sottolineavano l’assenza della giornalista alla manifestazione.

Le stesse facevano sapere che “è vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche. Ma successivamente la notizia è stata rimossa dal sito Ansa ed è stata tolta anche dai social ufficiali dell’azienda di Cologno Monzese dove era stata prontamente rilanciata.

Nelle scorse ore, in effetti, era tornato a circolare il nome della padrona di casa di Verissimo come possibile co-conduttrice di una delle serate del quarto Festival di Amadeus. Una ipotesi che si era palesata già nel 2020, come vi svelammo tempestivamente. All’epoca la moglie di Pier Silvio Berlusconi, intervistata dal sito del Fatto Quotidiano, aveva confermato la proposta ricevuta e spiegato i motivi del suo rifiuto:

“Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me.

Una risposta dai toni più soft rispetto a quella apparentemente più dura affidata al comunicato di ieri, nel quale addirittura la conduttrice precisa di non essere interessata “a quel genere di prestazioni artistiche“, con una frase che rischia di suonare quasi dispregiativa.