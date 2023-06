Sonia Bruganelli al fianco di un collega di Paolo Bonolis: ultimi rumors

Sonia Bruganelli al fianco di un collega di Paolo Bonolis: ecco chi è

Aleggiava nell'aria da tempo, ma è solo di qualche giorno fa la notizia ufficiale della fine della relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due, a quanto hanno dichiarato, hanno deciso di separarsi in modo consensuale. "Non riusciamo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia", queste le parole della Bruganelli.

I due si sono sposati quando Sonia era molto giovane. "Quando ci siamo fidanzati - ha spiegato la 49enne - io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e difronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto".