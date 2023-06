Paolo Bonolis, matrimonio al capolinea con Sonia Bruganelli: ora è ufficiale

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, matrimonio finito: "Ma siamo più uniti che mai"

Ce l’avevano quasi fatta, a smentire le insistenti voci di una loro separazione. Ma forse hanno aspettato solo che i tempi fossero maturi. Per l’esclusiva: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati. La notizia è a firma Vanity Fair, in uscita domani in edicola. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati” si legge nell’intervista di coppia.

“Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti” dichiarano Bonolis e Bruganelli, come riporta Il Messaggero. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente” aggiunge Sonia.

Per ora sui profili social dei protagonisti ancora nessun commento.