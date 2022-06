Stranger Things 4 riporta in classifica "Running up that hill" di Kate Bush

Nuova vita per il brano, già rifatto dai Placebo

Kate Bush è tornata nella classifiche mondiali con “Running up that hill”, a 37 anni dall’uscita del disco originale. Il curioso exploit si deve all’inserimento del brano nella colonna sonora della quarta stagione della serie “Stranger Things”.

La serie attinge a piene mani dal repertorio musicale degli anni ’80 e ha portato particolare fortuna al brano, originariamente inserito nell’album “Hounds of love”, del 1985. “Stranger Things 4 ha dato alla canzone una nuova aspettativa di vita, grazie ai giovani fans che seguono la serie… che amo anche io”, ha detto Kate Bush, oggi 63enne.

“Grazie alla serie, ‘Running up that hill’ è tornata nelle classifiche di tutto il mondo ed è all’ottavo posto di quella inglese: è fantastico! Grazie a tutti coloro che hanno decretato il nuovo successo del brano. Attendo col fiato sospeso i prossimi episodi della serie, previsti per luglio”.

“Running up that hill” è un brano sulla difficile comunicazione all’interno di una coppia, con l’autrice che si propone di fare “un accordo con Dio”, affinché i due protagonisti possano “scambiarsi i posti”, così da vedere ognuno la realtà nei panni dell’altro. Autentico classico degli anni ’80, è stato rifatto da vari artisti, compresi i Within Temptation nel 2003 e i Placebo nel 2006. Era già stato inserito nella colonna sonora di un’altra serie, “Pose”, nel 2018.

Leggi anche: