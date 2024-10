The Apprentice arriva al cinema, il film sull'ascesa di Donald Trump fa flop al botteghino prima delle elezioni USA

The Apprentice, il film che racconta la scalata al potere di Donald Trump fa flop al botteghino in Nord America

Per molti dei film più attesi di quest'anno la risposta del pubblico non è stata esattamente quella prevista. Al flop al botteghino di Megalopolis di Francis Ford Coppola e The Joker: Folies a Deux di Todd Phillips ora si aggiunge anche quello di The Apprentice, il biopic che racconta l'ascesa di Donald Trump, intrpretato da Sebastian Stan. Il film di Ali Abbasi arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre ma in Nord America ad oggi ha ottenuto meno di 1,6 milioni di dollari, ovvero un decimo del budget investito dalla produzione. Il tutto a poco meno di tre settimane dal voto per le elezioni USA.

The Apprentice ha aperto il festival di Cannes e per molti poteva essere tra i candidati all'Oscar. La pellicola è stata presentata in circa 1.700 cinema in aree per lo più vicine alla corrente liberal come New York, Los Angels, San Francisco, Chicago e Washington. La critica lo ha apprezzato ma il pubblico in sala non è stato altrettanto recettivo.

Per Owen Gleiberman, critico di Variety, il flop al botteghino era comunque inevitabile dato che i sostenitori di Trump lo avrebbero certamente boicottato mentre i liberali non sentono la necessità di andare al cinema per avere conferma delle proprie idee. In più bisogna aggiungere le minacce da parte della campagna repubblicana nei confronti del film per una scena di violenza sessuale subita Ivana Trump, ex moglie del tycoon, da lei stessa smentita nel 2015.