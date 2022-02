Totti-Ilary, conti in tasca alla coppia: a rischio il loro impero economico

Totti-Ilary, l'impero della coppia a rischio con la rottura: conti in tasca alla "Totti-Blasi spa"

Ua rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi impaterebbe anche sul banco della coppia, di ferro anche dal punto di vista finanziario. L'ex calciatore e la showgirl in 16 anni di nozze hanno, infatti, messo su un vero e proprio impero economico, a cominciare da pochi mesi dopo lo scambio delle promesse nunziali.

Società immobiliari, pubblicità, cachet tv. Nel caso di Ilary, per la sua conduzione dell'Isola dei Famosi, si parla di circa 50 mila euro. A questa sono da aggiungere le conduzioni di Grande Fratello Vip, Zelig, ecc.

Nel 2007 Totti e Ilary diventano soci della Never Without You srl, un marchio d'abbigliamento promosso insieme con altri calciatori. Prima il "Pupone" ha fondato la Numberten, che gestisce i suoi diritti d'immagine, sua la partecipazione di maggioranza. Si aggiungono due società immobiliari, la Longarina srl e la Immobiliare Dieci.

Ilary Blasi (Lapresse)



Sotto la capogruppo Numberten nascono successivamente delle srl minori, attive nella compravendita immobiliare. Un piccolo impero che negli anni ha registrato anche qualche perdita ma che in generale è stato stimato in termini di soli introiti della carriera calcistica in 84 milioni di euro.

(segue)