Trump, dall'ex moglie alla pornostar Daniels: gli amori diventano un musical

Five The Parody Musical racconta "senza filtri" le donne di Donal Trump, dall'ex moglie Marla Maples alla pornostar Stormy Daniels

La vita amorosa piuttosto turbolenta di Donald Trump andrà in scena in un teatro off Broadway di New York. Lo spettacolo si chiama "Five The Parody Musical" e ripercorrerà il rapporto con le donne del tycoon, dall'ex moglie Marla Maples ai rapporti con la pornostar Stormy Daniels fino alla figlia Ivanka.

Lo spettacolo debutterà a marzo al teatro 555 e si basa sulla commedia musicale inglese "Six", che racconta le vite delle sei mogli di Enrico VIII. Viene descritto come "un musical irriverente e senza filtri che vuole far tornare gli americani a ridere".

L'ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, che ha pagato Daniels per non divulgare i dettagli sulla relazione con il tycoon, ha affermato di aver letto il copione e di averlo trovato "intelligente e spiritoso".