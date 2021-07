Ubaldo Pantani: "Quelli che..", spettacolo con la supervisione di Carlo Conti

Ubaldo Pantani: "Quelli che..", spettacolo comico con la supervisione di Carlo Conti

Venerdì 3 settembre alle ore 21 al Teatro Romano di Fiesole appuntamento speciale con Ubaldo Pantani nella data unica di “Quelli Che…” spettacolo live comico - dove interpreterà dal vivo tutti i suoi grandi personaggi e gli sketch più popolari - scritto con Andrea Camerini, Simone Tamburini e con la supervisione di Carlo Conti.

L’attore, imitatore e trasformista toscano, volto storico della trasmissione domenicale “Quelli che… il calcio” (Rai2) porterà quindi la “sua” tv dal vivo, in uno zapping della nostra storia recente in cui tratteggerà gli scenari che hanno caratterizzato la genesi delle sue parodie.

“Quelli che…” è la condivisione del rapporto sincero tra Ubaldo Pantani, ragazzo cresciuto divertendosi a “fare il verso” agli altri, con i suoi personaggi: quelli che lo hanno ispirato, quelli che lo hanno divertito e quelli che lo hanno ammaliato fino al punto estremo di trovarsi a conviverci da oltre venti anni.

Un blob dove la punteggiatura è affidata a piccoli contributi video che serviranno ad introdurre un argomento, uno sketch o semplicemente a permettere a Ubaldo di truccarsi più velocemente.

Lo spettacolo che vedrà Ubaldo dividersi tra cavalli di battaglia dei suoi personaggi e monologhi, racconterà il suo percorso artistico e di vita tra la passione per il calcio, le pene d’amore, il suo debole per le commesse e la curiosità che l’ha sempre mosso. Fino ad arrivare all’urgenza contemplata nel commento fulminante della sua mamma alla notizia della nascita del secondo nipote: “Con due figlioli, ora ti tocca far ridere davvero”.