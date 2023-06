Valeria Marini: "Il successo per me è il calore che mi riserva la gente"

Valeria Marini è la star del Taormina Film Fest: il nuovo lungometraggio di Cinquemani

Al sesto giorno della 69.ma edizione del Taormina Film Fest la diva è lei: Valeria Marini. Affascinante in un attillato vestito azzurro che esalta le sue forme statuarie e tacchi a spillo argentati. Il pubblico la segue, la fotografa e vuole fare selfie con lei. L’attrice è qui per presentare, in prima mondiale, al teatro greco di questa meravigliosa città il nuovo lungometraggio di Francesco Cinquemani; suo quattordicesimo lungometraggio made in USA, realizzato in tecnica mista, prodotto da Andrea Iervolino, CEO di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment che annovera, in un cast internazionale, anche i fratelli Alec e William Baldwin (per la prima volta insieme), Mia Meg Govern, Soraya Azzabi e Elva Trill.

E’ una fiaba che narra la storia di Billie (Mia McGovern Zaini), una ragazzina, orfana di madre, che vive con il padre (Samuel Kay) e che, per superare il dramma della perdita, si lega al dolce peluche Johnny Puff regalatole dalla mamma. Un giorno, all’uscita di scuola, incontra due persone che si offrono di portarla a visitare il castello di Lord Domino (Alec Baldwin) e della sua assistente Hortense (Valeria Marini).

La visita si trasforma in prigionia, e Billie capisce che Lord Domino utilizza la tristezza e la rabbia sua e degli altri bambini reclusi per alimentare un super-cannone con cui vuole dominare il mondo. È proprio allora, quando sembra di aver perso ogni speranza, che il dolce pupazzo Johnny Puff prende vita. Inizia così un’avventura all’insegna dell’amicizia per sventare il piano di Lord Domino. Affaritaliani ha intervistato la bionda attrice per conoscere meglio il suo ruolo.