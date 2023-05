Victoria Cabello come non l’avete mai vista a "Viaggi Pazzeschi" Berlino

Viaggi Pazzeschi, Victoria Cabello show a Berlino

Nella tappa berlinese di “Viaggi Pazzeschi”, l’inedito travel-show, ideato e prodotto da Banijay Italia (su TV8, ogni martedì, alle 21.30), Victoria Cabello viene legata con delle corde, tirata per i capelli e sospesa a testa in giù. Una situazione surreale, che dà adito all’ilarità generale, di cui approfitta bonariamente Paride Vitale, il suo compagno di viaggio, per rivisitare la scena in chiave comico-sadomaso.

"Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi, ascolti tv in crescita

"Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi" è in trend positivo: la puntata di martedì 30 maggio 2023 cresce negli ascolti tv 2,7% con 513.000 spettatori.



