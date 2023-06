Victoria De Angelis e la vacanza di passione con la nuova fidanzata Luna

Dopo il concerto al Primavera Festival, i Maneskin si sono presi qualche giorno di vacanza. Senza Damiano, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono volati a Formentera. Tra gli amici che li accompagnano, però, c'è una new entry che non è passata inosservata agli occhi dei paparazzi. Stiamo parlando di Luna, la nuova fidanzata della bassista 23enne della band romana. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi lei e Victoria sono state pizzicate tra baci ed effusioni piuttosto bollenti.

Le foto hot lasciano poco spazio all'interpretazione. Abbracciate e sorridenti, pur se in barca e in compagnia del resto del gruppo, le due giovanissime sembrano legate da un sentimento che supera i confini dell'amicizia.

La musicista ha sempre rivelato di essere bisessuale, ma una grande porzione del suo pubblico è rimasta di sasso. Sul profilo di Victoria solo poche, dirette, parole a corredo delle foto a luci rosse: "Burning hot" digita Victoria. Così i follower della 23enne hanno fatto partire un totonomi e tutti si chiedono come sia nata la love story delle ultime ore. A quanto pare, la nuova fiamma di Victoria si chiama Luna Passos ed è una modella. Non ci resta che aspettare per ulteriori novità.