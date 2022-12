White Christmas: Daniela Pedali, la Mariah Carey salentina, incanta il Messico

Daniela Pedali: "la Voz" italiana che fa impazzire i messicani

Mentre Mariah Carey torna al numero 1 delle classifiche internazionali grazie al rilancio della sua “All I want for Christmas is you”, in Messico esplode il successo della “Mariah Carey italiana”. Anzi, per la precisione, si dovrebbe dire la “Mariah Carey pugliese” o, meglio ancora, la “Mariah Carey salentina”, perchè Daniela Pedali è nata a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Con la sua versione del classico natalizio “White Christmas”, sfida la Mariah Carey originale, ma il suo non è certo un successo limitato al periodo delle festività: anzi, nel corso della sua carriera ha già avuto modo di collaborare con una star mondiale come Jay Z e di esibirsi di fronte a Papa Ratzinger, durante la sua visita in Puglia del 2008.

Da Sanremo a Ricky Martin

Daniela Pedali, 45 anni il prossimo 18 febbraio, da tempo vive in Messico, ma vent'anni fa prese parte alla rassegna canora più importante d'Italia: il Festival di Sanremo, dove, nella categoria “giovani”, partecipò col brano “Vorrei”. Era già al secondo album, contenente anche una cover di “Your song” di Elton John, e i riscontri più che positivi le aprirono una carriera sul mercato sudamericano.

Dal duetto con Gino Vannelli è passata alla partecipazione al “The Voice” messicano (“La Voz”), con giudici come Laura Pausini e Ricky Martin, ha consolidato la sua popolarità nell'America Latina.

Pur essendo stata premiata come miglior artista emergente ai Wind Music Awards del 2010, ancora oggi è decisamente più famosa all'estero che in Patria, ma chissà che con queste esibizioni d'ugola (e non solo) la travolgente “Mariah Carey salentina” non diventi presto una superstar anche in Italia.