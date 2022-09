Zecchino d'oro Zalone tra gli autori: "È la mia prima canzone senza parolacce"

Zecchino d'oro 2022, Checco Zalone è tra gli autori: "É la mia prima canzone senza parolacce"

Checco Zalone è uno degli autori d'eccezione della nuova edizione dello Zecchino d'Oro 2022, insieme a Enrico Ruggeri ed Elio e le Storie Tese. Con alcune eccezioni per i brani presentati. Zalone, ad esempio, s'è fatto una sola domanda: "È la mia prima canzone senza parolacce, ma piacerà?". Elio e le Storie Tese hanno invece puntato sulla loro proverbiale allegria. Mentre Enrico Ruggeri non avendo un brano inedito ne ha scritto uno nuovo di zecca in tre giorni.

Non ci solo compositori per bambini, dunque, tra gli autori delle 14 canzoni, selezionate sulle 630 arrivate, per la 65ma edizione dello Zecchino d'Oro. E ora tutte le canzoni sono disponibili in digitale e su tutte le piattaforme streaming, distribuite da Sony Music Italia. Da decidere resta la data della messa in onda su Rai 1. Sicuramente tra novembre e dicembre, in base alla programmazione dei Mondiali di calcio, però.

Le 14 canzoni saranno interpretate dal vivo da 17 piccoli solisti provenienti da tutta Italia, accompagnati come sempre dal Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Direttore artistico della gara è Carlo Conti: "E magari presenterò pure la puntata finale. Questo è un impegno che ho aggiunto agli altri con tanto divertimento perché i bambini, e io lo so perché ne ho fatto uno in età avanzata, ora ha 8 anni, ti spiazzano e stupiscono sempre, con la loro spontaneità e la loro sintesi".