D-Day, Biden: "Democrazia nel mondo mai così a rischio"

D-Day: Biden, democrazia nel mondo mai cosi' a rischio

Mai, negli ultimi 80 anni, la democrazia e' stata cosi' minacciata, ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante una cerimonia per celebrare il D-Day della Seconda Guerra Mondiale atterraggi. "Viviamo in un'epoca in cui la democrazia nel mondo e' a rischio come mai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale", ha detto Biden parlando da Colleville-sur-Mer. "L'isolazionismo non era la risposta 80 anni fa e non e' la risposta oggi", ha affermato.

Macron, siamo con l'Ucraina, non cederemo

"Dinanzi al ritorno della guerra nel nostro continente, di fronte alla rimessa in questione di tutto ciò per cui (gli eroi dello sbarco,ndr.) si sono battuti, a chi vorrebbe spostare le frontiere o riscrivere la storia, dobbiamo essere degni di chi ha combattuto qui'': lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, concludendo il suo intervento a Omaha Beach con un saluto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, presente anch'egli alle celebrazioni del D-Day mentre le frecce tricolori francesi sfrecciavano nel cielo della Normandia.

Ovazione per Zelensky al suo arrivo a Omaha Beach

Una vera ovazione, seguita un applauso lunghissimo, ha salutato l'ingresso di Volodymyr Zelensky e della moglie nella struttura che accoglie le autorità, i reduci e il pubblico della cerimonia più importante per gli 80 anni del D-Day. Il presidente ucraino, emozionato, era in maglione nero ed ha sorriso ai presenti prima di dirigersi verso il presidente francese, Emmanuel Macron, che lo ha accolto abbracciandolo.

Mosca, parole di Biden su raid in Russia 'ciniche e oscene'

"Ciniche e oscene": così il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha definito le dichiarazioni odierne del presidente Usa Joe Biden, secondo il quale Washington ha dato il permesso a Kiev di bombardare il territorio russo con armi americane solo "vicino al confine", senza mettere in pericolo Mosca. "Ogni tentativo di violare il territorio russo" indipendentemente dalla regione in cui ciò avvenga, "avrà una risposta adeguata, e coloro che ci bombardano in questo modo se ne pentiranno amaramente", ha affermato Galuzin parlando con la Tass.

Stoltenberg: Ue non e' per la Difesa, per quello c'e' la Nato

"Sono un forte sostenere dell'Unione europea. Ho cercato due volte di farvi aderire la Norvegia e ho fallito. Ma l'Ue non li' per difendere, ma per il commercio, l'ambiente, l'economia e tante altre cose. Ma per la Difesa c'e' l'Alleanza della Nato". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un evento dell'Atlantico Council a Helsking con il presidente finlandese, Alexander Stubb. "Bisogna comprendere che l'Ue non puo' difendere l'Europa. Ed e' una questione di risorse: l'80% della spesa per la difesa della Nato arriva da alleati non Ue. Non riguarda solo gli Stati Uniti ma anche altri alleati. E' una questione anche di geografia: Norvegia e Islanda probabilmente non sono le piu' grandi potenze militari al mondo ma se guardate la mappa sono molto importanti per i collegamenti transatlantici e assicurare il collegamento dell'Atlantico. Nel Sud c'e' la Turchia che e' estremamente importante per tutte le minacce del fianco meridionale, dalla lotta al terrorismo alla guerra contro l'Isis. Nell'Ovest ovviamente ci sono Stati Uniti e Canada. Quindi la difesa dell'Europa va oltre gli Stati Ue", ha spiegato. "E ancora piu' importante: e' una questione di politica. Ogni tentativo di indebolire il legame transatlantico non solo indebolira' la Nato ma dividera' l'Europa. Quindi ben venga ogni sforzo per la difesa dell'Ue ma dev'essere complementare alla Nato e non duplicare o indebolire la concezione della Nato. La Nato ha delle responsabilita' che non devono essere messe in discussione: abbiamo una struttura di comando, la spina dorsale. Se l'Ue comincia a costruire una struttura di comando parallela, indebolira' il comando della Nato e non sara' competitiva", ha aggiunto.