Il Times incorona Trump come personaggio dell'anno: è la seconda volta per il Tycoon

Donald Trump, il presidente americano è stato eletto personalità dell'anno per il Times. E' il suo secondo riconoscimento

Donald Trump è la persona dell'anno di Time per il 2024. "La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana", scrive il magazine annunciando la scelta. E' la seconda volta che il presidente eletto diventa Persona dell'Anno. La prima fu nel 2016 dopo aver sconfitto alle elezioni per la Casa Bianca Hillary Clinton. Trump su Time ha battuto la rivale Kamala Harris e il suo grande sostenitore Elon Musk (quest'ultimo persona dell'Anno 2021), che la rivista aveva indicato nella rosa di dieci finalisti.

Trump ha detto a Time che uno dei suoi primi atti sarà quello di graziare i rivoltosi del 6 gennaio che sono stati condannati per crimini commessi nel corso dell'assalto al Campidoglio.

"Nella prima ora - ha detto - forse nei primi nove minuti". Trump ha anche riflettuto sul quasi assassinio a luglio da parte di un uomo armato durante un raduno in Pennsylvania, dove ha alzato il pugno in aria e ha urlato "Combatti!", mentre gli agenti dei servizi segreti cercavano di metterlo in salvo: "Molte persone hanno cambiato (idea) in quel momento", ha detto il presidente eletto alla celebre rivista.

Il nuovo presidente ha anche discusso i piani della sua amministrazione per il Dipartimento di Giustizia, la disponibilità di pillole abortive, la deportazione dei migranti e gli affari esteri relativi a Israele, Iran, Ucraina. Trump è il primo presidente, dopo Grover Cleveland alla fine del 1800, a tornare alla Casa Bianca dopo aver perso una precedente corsa presidenziale. E' stato il primo repubblicano ad aver vinto il voto popolare.